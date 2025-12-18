Epstein ile bağlantısı nedeniyle Mandelson'ın yerine İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğine Turner atandı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile arkadaşlığı ortaya çıktıktan sonra görevden alınan Peter Mandelson'ın yerine İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğine Christian Turner'ı atadı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, ekim ayında Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörlüğünden Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğine atanan Turner'ın görevinde değişikliğe gidildi.

Dışişleri Bakanlığının tavsiyesi üzerine Başbakan Starmer tarafından Kral 3. Charles'ın onayına sunulan yeni atama kararıyla Turner, İngiltere'nin Washington Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Starmer, tecrübeli diplomat Turner'ın iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğini belirtti, Dışişleri Bakanı Yvette Cooper da Turner'ın son derece kritik görev üstleneceğini ifade etti.

Turner da ilk açıklamasında transatlantik ilişkilerinin kritik olduğu bu dönemde Washington Büyükelçiliğine atanmaktan onur duyduğunu dile getirdi.

Kenya ve Pakistan'da görev yaptı

Diplomasi kariyerine 1997'de başlayan Turner, farklı görevlerde bulunduktan sonra 2007'de eski Başbakan Gordon Brown'ın Orta Doğu Özel Sekreterliğini üstlenmişti.

Devamında Nairobi Büyükelçiliği yaptıktan sonra eski Başbakan Theresa May'in Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığı ve Uluslararası İlişkiler Danışmanı olarak görev yürüten Turner, 2019'da İslamabad Büyükelçisi olmuştu.

Pakistan'daki görevi 2023'te biten Turner, Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü olarak görev yaparken Ekim 2025'te İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi olarak atanmış ancak bu göreve başlamamıştı.

ABD'de 9 Eylül'de ortaya çıkan yazışmalarda İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğine şubat ayında başlayan Peter Mandelson'ın Epstein'a, "En iyi dostum" diye hitap ettiği ortaya çıkmıştı.

Mandelson'ın Epstein'a gönderdiği doğum günü mesajında, "Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız." ifadeleri yer almıştı.

Starmer, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Epstein ile ilişkisi ortaya çıkan Mandelson'ı 11 Eylül'de görevden almıştı.