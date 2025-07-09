İngiltere ve Umman, Gazze'de Ateşkes İçin Diplomatik Çabalarını Sürdürüyor

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi ile telefon görüşmesinde Gazze'yi görüştüklerini bildirdi.

Lammy, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yardımcı olmak için her türlü diplomatik çabayı gösterdiklerini ifade etti.

Bakan Lammy, Umman'ın değerli dost ve bölgedeki kilit oyuncu olmaya devam ettiğini vurgulayarak, bu bağlamda, mevkidaşı el-Busaidi ile Gazze'ye ilişkin yaptığı telefon görüşmesinin önemine işaret etti.

???????- Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetmişti.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.