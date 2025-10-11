İngiltere ve Ukrayna Liderlerinden Putin'e Sert Mesaj: Barışa Ciddi Değil

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, kış öncesinde Ukrayna'nın kritik ulusal altyapısına yönelik saldırıların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış konusunda ciddi olmadığını gösterdiğini savundu.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre Starmer, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesine, dün gece düzenlenen Rus saldırılarından etkilenenler için taziyelerini ileterek başladı.

İki lider, kış öncesinde Rusya'nın Ukrayna'nın kritik ulusal altyapısına yönelik sistematik saldırılarının, Putin'in barış konusunda ciddi olmadığını bir kez daha gösterdiğini savundu.

Başbakan Starmer, Ukrayna'nın kendisini Rusya'nın devam eden saldırılarına karşı savunabilmesi için ihtiyaç duyduğu askeri teçhizatın temininin önemine dikkati çekti.

Starmer, Zelenskiy ile görüşmesinde bu sabah Fransa ve Almanya liderleriyle yaptığı görüşmeleri de değerlendirdi. Üç ülkenin de savaşın sona erdirilmesi ve Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanması amacıyla dondurulmuş Rus devlet varlıklarından yararlanma yönünde ilerleme kaydedilmesi konusunda ortak tutum içinde olduğu aktarıldı.

İngiltere ve Ukrayna liderleri, ilerleyen günlerde ve haftalarda uygulanacak ilave yaptırımların da Rusya üzerindeki baskıyı artıracağı konusunda mutabık kaldı.