İngiltere ve Ukrayna insansız hava aracı üretimi için anlaştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Londra'da gerçekleştirdikleri görüşmede, Ukrayna'nın insansız hava aracı üretimini artıracak yeni bir anlaşmaya imza attılar. İki lider, askeri işbirliğini geliştirme ve savunma teknolojileri paylaşımı konularını ele aldı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere'nin başkenti Londra'da yaptıkları görüşmede, Ukrayna'nın insansız hava aracı üretimini artıracak anlaşmaya imza attı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün açıklamasına göre, Starmer, ofisinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi.

Starmer, görüşmede, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rus güçlerini geri püskürtmek için ihtiyaç duyduğu savunma teçhizatına sahip olmalarını sağlamanın yanı sıra adil ve kalıcı barış için çalışmanın önemini vurguladı.

İngiltere ve Ukrayna'nın askeri işbirliği konusunda nasıl daha ileri gidebileceğini ele alan liderler, her iki ülkedeki savunma şirketleri arasındaki endüstriyel işbirliğini genişletme fırsatlarını görüştü.

Ukrayna konusundaki "Gönüllüler Koalisyonu"nu da ele alan iki lider, grubun gelecek haftalarda çevrim içi toplanarak üyelerini sonraki adımlar konusunda bilgilendirmesi konusunda mutabık kaldı.

Ukrayna'nın insansız hava aracı üretimini artıracak anlaşma imzalandı

İki lider, görüşmenin ardından Ukrayna'nın insansız hava aracı üretimini artırmak amacıyla yeni anlaşmaya imza attı.

Savaş alanı teknolojisinin paylaşılmasına yönelik olan bu anlaşmanın, Ukrayna'nın dron üretimini artıracağı ve İngiltere'nin savunma sanayisini Ukrayna'daki ön cephelerde geliştirilen teknolojiyle birleştireceği belirtildi.

Her iki ülkedeki savunma firmaları arasındaki ilk anlaşmaların ilerleyen haftalarda hayata geçirilmesi ve Ukrayna'ya gelecek aylarda ve yıllarda Rusya'ya karşı savaşta kendini kanıtlamış çok sayıda insansız hava aracı teslim edilmesi öngörülüyor.

Ukraynalı lider, İngiltere Kralı 3. Charles ile de görüştü

Ukraynalı lider Zelenskiy de görüşmeye ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, Starmer ile savunma işbirliğinin geliştirilmesi konusunu ele aldıklarını ifade etti.

Zelenskiy, "Bu alandaki işbirliği Ukrayna'nın önemli projeler için, özellikle de önleyici insansız hava araçları ve uzun menzilli insansız hava araçlarının üretimi için istikrarlı finansman almasını sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede, ortak üretim konusunda da ek karar alındığını vurgulayan Zelenskiy, "Bunun her iki ülkeyi de güçlendireceğine inanıyorum. Hava savunmamızın güçlendirilmesine özel önem verildi. Bu konuda da anlaşmalarımız var. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ukraynalı lider, Londra'daki temasları kapsamında, İngiltere Parlamentosu'nu ziyaret etti ve İngiltere Kralı 3. Charles ile de bir araya geldi.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
Rusya: İran'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok

Merak edilen soruya Rusya'dan yanıt var!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu

Eski AK Parti Milletvekili evinde ölü bulundu
İsrailli Bakan Eliyahu: İran'daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz

Bakan canlı yayında açık açık söyledi! İşte İsrail'in asıl planı
Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

Kaddafi ve Saddam'ın ardından ünlü dergi o ismi de kapağa taşıdı
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız

Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız
Sırbistan, İsrail'e mühimmat satışını durdurdu

İran saldırısı sonrası mühimmat satışını durdurdular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin İran saldırısına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin İran saldırısına ilk tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.