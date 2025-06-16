İngiltere ve Kanada'dan Ekonomik ve Güvenlik İşbirliği Vurgusu

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Kanada Başbakanı Mark Carney, G7 Liderler Zirvesi'nde ekonomik büyüme, refah ve güvenlik konularında ortak girişimler üzerinde mutabık kaldılar. İki lider, jeopolitik zorluklar ve ticaret konularında işbirliği için kararlılıklarını vurguladılar.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Kanada Başbakanı Mark Carney, ekonomik büyüme ve refahın güçlendirilmesi, kolektif güvenlik ve savunmanın arttırılmasını amaçlayan ortak girişimler üzerinde mutabık kaldı.

Starmer ve Carney'in, Kanada'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi kapsamında Ottawa'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, iki liderin Orta Doğu ve Hint-Pasifik bölgesindeki gerilimler dahil dünyanın karşı karşıya olduğu pek çok jeopolitik güçlüğü ele aldığı bildirildi. Liderlerin, ayrıca, Ukrayna'ya verdikleri kararlı desteği yineledikleri belirtildi.

İki liderin adil, açık ve öngörülebilir küresel ticaret sisteminin önemini vurguladığı aktarılan açıklamada, ekonomik büyüme ve refahın güçlendirilmesi, kolektif güvenlik ve savunmanın arttırılmasını amaçlayan ortak girişimler üzerinde mutabık kaldıkları vurgulandı.

Açıklamada, İngiltere ve Kanada'nın, halkları için ekonomik büyüme sağlamaya kararlı olduğunun altı çizilerek, Starmer ve Carney'in, ticaret, bilim, teknoloji ve inovasyon konularında daha fazla işbirliği yapacaklarını açıkladıkları aktarıldı.

Liderlerin, küresel istikrarı ilerletmek ve güvenliği sağlamak için hem ikili hem de NATO ve "Beş Göz (Five Eyes)" ortaklıkları aracılığıyla işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

İlk olarak 1946'da ABD ile İngiltere arasında imzalanan; Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın katılımıyla genişletilen ve UKUSA şeklinde bilinen "elektronik istihbarat" ittifakı, Beş Göz (Five Eyes) olarak adlandırılıyor.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
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