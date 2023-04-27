İngiltere ve İtalya başbakanları, Rusya-Ukrayna Savaşı ve yasa dışı göçü ele aldı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, başkent Londra'da yaptıkları görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı ile yasa dışı göç konularını ele aldı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, başkent Londra'da yaptıkları görüşmede, Rusya- Ukrayna Savaşı ile yasa dışı göç konularını ele aldı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Sunak ile İngiltere'ye resmi ziyarette bulunan İtalyan mevkidaşının görüşmesinde, iki ülkenin ortak küresel bakış açısı, G7 ve G20 aracılığıyla yürütülen yakın çalışmalar ile İngiltere ve İtalya arasındaki yakın ilişkiler ele alındı.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nın da gündeme geldiği görüşmede, iki lider, barışın ancak Ukrayna halkı tarafından kabul edilebilir şartlarda sağlanabileceği konusunda mutabık kaldı.

Ayrıca yasa dışı göçün ortak bir sorun olduğunu ele alan İngiltere ve İtalya başbakanları, bu küresel sorunun çok taraflı forumlar aracılığıyla en iyi şekilde nasıl ele alınabileceğini görüştü.

???????