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İngiltere ve İrlanda'da Şiddetli Hava Koşulları: Uyarılar ve Trafik Aksamaları

İngiltere ve İrlanda'da Şiddetli Hava Koşulları: Uyarılar ve Trafik Aksamaları
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Cumartesi gecesi İngiltere ve İrlanda'da etkili olan yoğun yağmur ve kar yağışı, birçok bölgede elektrik kesintilerine ve trafik aksaklıklarına sebep oldu. Meteoroloji, kar yağışına karşı turuncu, kar ve buzlanma için ise sarı uyarılar yayımladı.

MANCHESTER, 6 Ocak (Xinhua) -- İngiltere ve İrlanda'da cumartesi gecesi boyunca etkili olan şiddetli yağmur ve kar yağışı trafikte aksamalara ve elektrik kesintilerine yol açarken pazar günü için birçok bölgede hava uyarıları yapıldı.

İngiltere Meteoroloji Dairesi; İngiltere, İskoçya ve Galler'in çoğu bölgesi için kar yağışına karşı turuncu uyarı, kar ve buzlanmaya karşı ise bazı sarı uyarılar yayımladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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