İngiltere ve İrlanda Başbakanları'ndan Gazze Saldırılarına Dair Endişe

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve İrlanda Başbakanı Micheal Martin, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılardan derin endişe duyduklarını belirtti. Starmer, ateşkesin kırılganlığının altını çizerken, Martin insani yardım ve Gazze'nin yeniden inşası çağrısında bulundu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve İrlanda Başbakanı Micheal Martin, İsrail'in Gazze'ye yönelik dün akşam başlatıp bu sabah sona erdirdiği saldırılardan derin endişe duyduklarını ifade etti.

Starmer, İngiltere Parlamentosu'nda düzenlenen haftalık "Başbakana Sorular" oturumunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

İsrail'in dün akşam başlatıp bu sabah sona erdirdiği Gazze saldırılarına yönelik soruya Starmer, "Saldırılar konusunda derinden endişeliyim. Bu durum, ateşkesin ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. Tüm taraflar, Başkan Trump'ın barış anlaşmasına uygun davranmalı. Anlaşma, İsrailliler ve Filistinliler için kalıcı barışın tek yoludur." karşılığını verdi.

Starmer, ABD ve bölgesel aktörlerle temas halinde tansiyonu düşürmek için çalıştıklarını vurgulayarak, "Gazze'deki yıkımın boyutu hayal edilemez ölçüde. Öncelik, yardımların gereken miktarda ve hızda girişini sağlamak olmalıdır." diye konuştu.

İrlanda Başbakanı Martin'den, ateşkese sadık kalma çağrısı

İrlanda Başbakanı Martin de başkent Dublin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, ateşkesin ihlal edilmesinden endişeli olduğunu dile getirerek, "Bombardımanın boyutu şok edici. İsrail hükümeti ve Hamas'ın ateşkese sadık kalması gerekiyor." dedi.

Çocuklar başta olmak üzere Gazzelilerin çok fazla acı yaşadığını vurgulayan Martin, "Çok büyük miktarda insani yardımın girişine, Gazze'nin yeniden inşasına ve Gazze halkının hayatlarını yeniden inşa etmesi için geçici bir yönetim sistemine ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya
