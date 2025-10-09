İngiltere ve İrlanda Başbakanları Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasını Destekledi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını olumlu karşıladıklarını belirtti.

Starmer, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes planının ilk aşaması konusunda bir anlaşmaya varılmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"Tüm dünyada derin bir rahatlama hissettiğimiz bir an." nitelemesi yapan Starmer, bunun özellikle esirler, aileleri ve son 2 yılda her türlü acıyla karşı karşıya kalmış Gazze halkı tarafından hissedildiğine dikkati çekti.

Starmer, "Mısır, Katar, Türkiye ve ABD'ye bu kritik ilk adımın güvence altına alınmasında bölgesel ortaklarımızın da desteğiyle gösterdikleri yorulmak bilmez diplomatik çabalardan dolayı minnettarım." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın derhal yürürlüğe girmesi gerektiğini vurgulayan Starmer, bununla beraber Gazze'ye yardım girişinin önündeki engellerin de kaldırılması gerektiğinin altını çizdi.

Starmer, İngiltere'nin barış planının uygulanmasına her türlü desteği vereceğini bildirdi.

İrlanda Başbakanı Martin de yaptığı açıklamada, anlaşmaya varılmasını olumlu karşıladığını belirtti.

Martin, tüm tarafları, anlaşmanın şartlarına uymaya, esirleri serbest bırakmaya ve Filistin halkının ihtiyacı olan insani yardımların Gazze'ye girişini sağlamaya çağırdı.

Anlaşmanın sağlanması için diplomatik çaba gösteren ülkelere ve ABD'ye teşekkür eden Martin,"Savaş ve ölümler durmalı." ifadelerini kullandı.