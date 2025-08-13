İngiltere ve Hollanda Başbakanlarından Ukrayna Üzerine Görüşme

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Ukrayna'nın geleceği hakkında yapılan telefon görüşmesinde, Ukrayna'nın katılımı olmadan karar alınmaması gerektiği konusunda mutabık kaldılar. Görüşmede, Ukrayna'ya sürekli destek ve Rusya ile savaşın sona erdirilmesine dair çalışmalar değerlendirildi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Hollanda Başbakanı Dick Schoof'un yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'nın geleceğine ilişkin, bu ülkenin katılımı olmadan herhangi bir karar alınmaması gerektiği konusunda mutabık kalındığı bildirildi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü, Starmer ile Schoof'un telefon görüşmesinde Ukrayna'ya yönelik sürekli destek ve Rusya ile savaşın sona erdirilmesine ilişkin yürütülen çalışmaların gündeme geldiğini belirtti.

Sözcü, liderlerin, Ukrayna olmadan bu ülkenin geleceğine dair herhangi bir karar alınmaması konusunda mutabık kaldıklarını aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde Ukrayna konusunu görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
Olay iddia: İsrail, Filistinlileri Güney Sudan'a yerleştirecek

Netanyahu, Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek! İlk görüşme tamam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular

Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.