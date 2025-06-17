İngiltere ve Fransa'dan Orta Doğu İçin Diplomasi Vurgusu

İngiltere ve Fransa'nın, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmada diplomasi ve diyalog yoluyla barışa giden yolun bulunması gerektiği konusunda mutabık oldukları bildirildi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldiği belirtildi.

Liderlerin görüşmede Orta Doğu'daki durumu ele aldıkları ifade edilen açıklamada, her iki liderin de diplomasi ve diyalog yoluyla barışa giden yolun bulunması gerektiği konusunda mutabık kaldıkları vurgulandı.

Açıklamada, bu konunun zirve kapsamında G7 ortakları için kilit odak noktası olması gerektiğinin altı çizildi.

Ukrayna ve yasa dışı göç konuları da gündeme geldi

Açıklamada, liderlerin gelecek ay yapılacak İngiltere-Fransa Zirvesi'ni de değerlendirdikleri belirtilerek, Manş Denizi üzerinden yasa dışı göçün ele alınması gereken önemli kilit konu olması gerektiğini teyit ettikleri bilgisi verildi.

Ayrıca, bu konuda ilerleme sağlamak için yenilikçi yollar bulmak üzere diğer ortaklarla yakın şekilde çalışmayı sürdürmenin önemine işaret edildi.

Açıklamada, tarafların, İngiltere-Fransa Zirvesi'nin iki ülke arasındaki mevcut savunma ve güvenlik işbirliğini daha da geliştirmek için uygun an olduğu konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

Her iki liderin de G7 Zirvesi'nde Ukrayna konusunu ele alacakları kaydedilen açıklamada, adil ve kalıcı barışın sağlanması ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerindeki baskının sürdürülmesi yönündeki desteklerini aktardıkları bildirildi.