İngiltere ve Fransa'dan Orta Doğu İçin Diplomasi Vurgusu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 Zirvesi'nde Orta Doğu'daki durumu değerlendirerek barış için diplomasi ve diyalog çağrısında bulundu. Liderler, ayrıca yasa dışı göç ve güvenlik işbirlikleri hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

İngiltere ve Fransa'nın, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmada diplomasi ve diyalog yoluyla barışa giden yolun bulunması gerektiği konusunda mutabık oldukları bildirildi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldiği belirtildi.

Liderlerin görüşmede Orta Doğu'daki durumu ele aldıkları ifade edilen açıklamada, her iki liderin de diplomasi ve diyalog yoluyla barışa giden yolun bulunması gerektiği konusunda mutabık kaldıkları vurgulandı.

Açıklamada, bu konunun zirve kapsamında G7 ortakları için kilit odak noktası olması gerektiğinin altı çizildi.

Ukrayna ve yasa dışı göç konuları da gündeme geldi

Açıklamada, liderlerin gelecek ay yapılacak İngiltere-Fransa Zirvesi'ni de değerlendirdikleri belirtilerek, Manş Denizi üzerinden yasa dışı göçün ele alınması gereken önemli kilit konu olması gerektiğini teyit ettikleri bilgisi verildi.

Ayrıca, bu konuda ilerleme sağlamak için yenilikçi yollar bulmak üzere diğer ortaklarla yakın şekilde çalışmayı sürdürmenin önemine işaret edildi.

Açıklamada, tarafların, İngiltere-Fransa Zirvesi'nin iki ülke arasındaki mevcut savunma ve güvenlik işbirliğini daha da geliştirmek için uygun an olduğu konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

Her iki liderin de G7 Zirvesi'nde Ukrayna konusunu ele alacakları kaydedilen açıklamada, adil ve kalıcı barışın sağlanması ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerindeki baskının sürdürülmesi yönündeki desteklerini aktardıkları bildirildi.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
Rusya'dan umduklarını bulamadılar! İşte İsrail füzeleri arasında İran'a yardım götüren ülke

İşte İsrail füzeleri arasında İran'a yardım götüren ülke
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
En düşük emekli maaşı için harekete geçiliyor! İşte kulislerdeki rakam

En düşük emekli maaşı için harekete geçiliyor! İşte kulislerdeki rakam
Ümit Özdağ'ı bekleyen tehlike! Tahliye oldu ama siyasi yasaklı hale gelebilir

Ümit Özdağ'ı bekleyen tehlike! Tahliye oldu ama...
Süper Lig'in flaş ekibi Cenk Tosun'a formayı giydirecek

Yeni adresini duyan taraftarlar kahrolacak
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
Trump, ABD'nin İsrail elçisinin mesajını paylaştı: Bayrak inmeyecek

Büyükelçiden Trump'a tuhaf mesaj! Dini vurgular dikkat çekti
Selen Görgüzel, dans edeceğim derken sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcıdan sahnede tuhaf hareketler! Kimse anlam veremedi
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 'bıçak parası' soruşturması: 11 gözaltı

Türkiye'nin önde gelen kamu hastanesine operasyon: 11 gözaltı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.