İngiltere ve ABD'nin Savaş Suçları ve İnsan Hakları İhlallerinin Soruşturulmasını İstedi

BEİJİNG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin Pazartesi günü, masum kurbanlar için adaletin yerine getirilmesi ve dünyanın her yerindeki insanların zorbalık ve zulümden korunması için uluslararası toplumun İngiltere ve ABD'nin savaş suçları ve insan hakları ihlalleri hakkında kapsamlı bir soruşturma açması gerektiğini söyledi. Sözcü Wang Wenbin bu açıklamasını, günlük basın toplantısında, medyanın Afganistan'da görev yapan İngiliz Özel Hava Kuvvetleri (SAS) üyelerinin esirleri ve silahsız sivilleri "tekrar tekrar öldürdüklerine" ve hatta "kimin en fazla öldürdüğü konusunda birbirleriyle yarıştıklarına" ilişkin basında çıkan haberlere ilişkin bir soruya cevaben yaptı. Bu askerlerin ayrıca suç mahallini örtbas ettiğinden şüphelenilmiş ve yetkililerin vakaları gizlediği anlatılmıştı.

Bu haberlerin ortaya çıkardığı şeyin şok edici ve korkunç olduğunu belirten Wang, "Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin insan vicdanına meydan okuyan acımasız insan hakları ihlalleri münferit durumlar değildir. Bunlar kalıcı, sistematik ve yaygın tekrarlardır." Wang, 2003 ile 2008 yılları arasında binlerce Iraklı sivilin İngiliz askerleri tarafından gözaltı, dayak, aşağılama, cinsel saldırı ve hatta cinayet gibi yollarla istismara uğradığına dair basında çıkan haberlere de dikkat çekti. Son 20 yılda ABD, aralarında Afganistan, Irak ve Suriye'nin bulunduğu ülkelere 90.000'den fazla hava saldırısı düzenledi ve bu saldırılarda 48.000 kadar sivil hayatını kaybetti. Wang, İngiltere ve ABD'nin yaptıkları zulümleri düşünmek yerine, suçu saptırmak için mümkün olan her yolu denediğini de söyledi.

Wang, İngiliz Parlamentosu tarafından getirilen 2021 Denizaşırı Operasyonlar Yasası'nın, denizaşırı ülkelerde işkence ve diğer ciddi suçları işleyen İngiliz askerlerini kovuşturmadan koruduğu ve failleri tam olarak sorumlu tutma çabalarını engellediğine; İngiliz Savunma Bakanlığı'nın, İngiliz askerlerinin Afganistan ve Irak'taki eylemlerine ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürüttüğünü iddia ettiği, ancak iddia edilen savaş suçlarının yüzde 90'ının araştırılmadığına; daha önce ABD hükümetinin, Afganistan'daki savaşta ABD birlikleri tarafından işlendiği iddia edilen savaş suçlarını araştıran Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) yetkililerine yaptırım uyguladığına dair basında çıkan haberlere de değindi. Wang, "İnsan haklarını savunma konusunda en çok konuşanlar, masum sivillerin en ölümcül katilleri oldu ve diğer ülkelerin insan hakları koşullarına en hevesli şekilde saldıranlar, insan hakları konusunda suçlanması gerekenlerdir" dedi. Sözcü Wang sözlerini, "İngiltere ve ABD'nin savaş suçları ve insan hakları ihlalleri hakkında kapsamlı bir uluslararası soruşturma yapılmalı, masum kurbanlar için adalet sağlanmalı ve tüm dünyadaki insanlar daha fazla zorbalık ve zulümden korunmalıdır" diyerek tamamladı.

Xinhua / Güncel