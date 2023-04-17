İngiltere ve ABD Dışişleri Bakanlarından ortak Sudan açıklaması

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afrika ve Arap ülkeleri ile diğer paydaşlarla Sudan'da sivil yönetim için işbirliği içinde çalışacaklarını bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afrika ve Arap ülkeleri ile diğer paydaşlarla Sudan'da sivil yönetim için işbirliği içinde çalışacaklarını bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Blinken ve Cleverly, Sudan'daki çatışmalara ilişkin ortak açıklamada bulundu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Cleverly, İngiltere'nin Arap ülkeleriyle Sudan konusunda temasta olduğunu belirterek "Bir an önce şiddet olaylarına son verme ve sivil bir yönetime götürecek olan görüşmelere dönme çağrısını tekrarlıyoruz." ifadesini kullandı.

Sivil yönetimin arzulanan hedef olduğuna işaret eden Cleverly, "ABD'deki, Afrika'daki ve geniş Arap dünyasındaki dostlarımızla barışa ve sivil bir demokrasiye doğru ilerlemeyi sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Cleverly, İngiltere hükümetinin birinci önceliğinin İngiliz vatandaşlarının güvenliği olduğunu belirterek bu ülkedeki İngiliz Büyükelçiliği çalışanlarının güvende olduğunu, Sudan'daki İngiliz vatandaşlarına ihtiyaç duyulan tüm desteğin verileceğini vurguladı.

Sudan'ın geleceğinin çatışan tarafların generalleri Geçici Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu'nun elinde olduğunu kaydeden Cleverly, "Onları barışı ön planda tutmaya, çatışmaları sona erdirmeye ve müzakere masasına geri dönmeye çağırıyoruz. Sudan halkı da bunu istiyor. Sudan halkının hak ettiği de budur. Barışa giden yolları desteklemenin fırsatlarını aramaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Ortak bir derin endişe var"

Blinken da açıklamasında Cleverly ile Sudan'da yaşananlarla ilgili yakın temas halinde olduklarını ifade ederek "Arap dünyasındaki, Afrika'daki ve uluslararası organizasyonlardaki dostlarımızla da temas halindeyiz. Siviller, Sudan ulusu ve potansiyel olarak bölgeyi tehdit eden çatışmalarla ve şiddetle ilgili ortak bir derin endişe var." görüşünü paylaştı.

Orgeneral Burhan ile Orgeneral Dagalu'nun savaşmayanlar, siviller ve üçüncü ülke vatandaşlarının korunması konusunda görüş birliğine sahip olduğunu kaydeden Blinken, şöyle devam etti:

"Tüm ortaklarımız arasında acil bir ateşkes yapılması ve müzakerelere dönülmesi konusunda güçlü bir görüş birliği var. Müzakereler, Sudan'ı tamamen sivil yönetime geçiş yoluna sokma konusunda çok umut vericiydi. Sudan'daki insanlar ordunun kışlasına dönmesini istiyor, demokrasi istiyor, sivillerin yönettiği bir hükümet istiyor. Sudan'ın bu yola geri dönmesi gerekiyor."

Blinken, ABD'nin Hartum Büyükelçiliği çalışanları ve Sudan'daki ABD vatandaşlarıyla da güvenlikleri konusunda yakın temas halinde olduklarını ifade etti.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile milis güç HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü, bölgedeki çatışmalarda en az 83 kişinin öldüğünü, 1126 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.