İngiltere ve AB'den Rusya'ya Yaptırım Paketi

İngiltere ve AB'den Rusya'ya Yaptırım Paketi
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İngiltere hükümeti, Rusya'nın enerji, askeri ve finansal sektörlerine yönelik 100 yeni yaptırım paketi açıkladı. Aynı gün Avrupa Birliği, Rusya'ya karşı 17. yaptırım paketini onayladı.

LONDRA, 21 Mayıs (Xinhua) -- İngiltere hükümeti, Rusya'nın askeri, enerji ve finansal sektörleri ile Ukrayna'ya karşı enformasyon operasyonları yürüten sektörlerini hedef alan 100 yeni yaptırım paketi açıkladı.

İngiltere, salı günü yaptığı açıklamada Rusya'nın petrol gelirlerini daha da düşürmek amacıyla petrolün varil başına 60 ABD doları olan fiyatını aşağı indirmek için de çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Aynı gün Avrupa Birliği de Ukrayna'da ateşkes yapma konusunda Rusya'ya yönelik baskılarını artırmak amacıyla Rusya'ya karşı 17. yaptırım paketini onayladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptırımlar konusunda yaptığı açıklamada hiç kimsenin ültimatomlarına boyun eğmeyeceklerini vurgulayarak çatışmanın sürmesi için Avrupa'nın Ukrayna'yı yeniden silahlandırmak istediğinin açık olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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