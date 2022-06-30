İngiltere, Ukrayna'ya 1 milyar sterlin ek askeri destek sağlayacak

İngiltere, Ukrayna'ya 1 milyar sterlin ek askeri yardım sağlayacağını bildirdi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, söz konusu desteğin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin dün NATO liderlerine hitaben yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın savaşın gidişatını değiştirmesine yardımcı olmak için acil destek çağrısında bulunmasının ardından geldiği bildirildi.

Açıklamada, İngiltere'nin Ukrayna'ya sağlayacağı 1 milyar sterlin askeri yardımın hava savunma sistemleri, mürettebatsız hava araçları, yeni elektronik savaş ekipmanı ve askerler için ekipman desteğiyle Ukrayna'nın savunma yeteneğini artıracağı kaydedildi.

Böylelikle İngiltere'nin savaşının başladığı tarihten bu yana Ukrayna'ya yaptığı toplam askeri yardım 2,3 milyar sterline ulaşacak.

"Ukrayna halkının arkasında durmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in acımasızlığının, Ukraynalıların canını almaya ve Avrupa genelinde barış ve güvenliği tehdit etmeye devam ettiğini bildirdi.

Johnson, "İngiltere'nin silahları, teçhizatı ve eğitimi Ukrayna'nın bu saldırıya karşı savunmasını dönüştürüyor. Putin'in Ukrayna'da başarısız olmasını sağlamak için Ukrayna halkının arkasında durmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace da ülkesinin Ukrayna'ya olan bağlılığının gerçek ve sabit olduğunu belirterek, "Rusya, rota değiştirene kadar onların (Ukraynalıların) yanında olacağız. Bu askeri yardım, Rus saldırganlığına karşı mücadelelerini yoğunlaştırmalarına yardımcı olacak ve ihtiyaç duydukları savunma yeteneklerine sahip olmalarını sağlayacak." ifadesini kullandı.