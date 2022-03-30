İngiltere, Ukrayna'da ateşkes sağlansa bile Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırmayacak - Haberler

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İngiltere, Ukrayna'da ateşkes sağlansa bile Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırmayacak

AA - Zuhal Demirci - Güncel
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İngiltere, Ukrayna'da ateşkes sağlansa bile Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırmayacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'ya başlattığı savaş nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımların ateşkes sağlansa bile kaldırılmayacağını bildirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'ya başlattığı savaş nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımların ateşkes sağlansa bile kaldırılmayacağını bildirdi.

Johnson, Avam Kamarasında yapılan haftalık Başbakana Sorular Oturumu'nda konuştu.

İktidardaki Muhafazakar Parti Milletvekili Johnny Mercer'in, Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım verilmesi çağrısına karşılık, Başbakan Johnson, Mercer'in kesinlikle haklı olduğunu, askeri ve savunma desteğini ikiye katlamaları gerektiğini belirtti.

Johnson, "Ayrıca, dünyadaki hiçbir dostumuz ve ortağımız tarafından yaptırımlarda geri adım atılmamasını sağlayacağız. Aslında, Vladimir Putin üzerindeki ekonomik baskıyı artırmamız gerekiyor ve ateşkes olduğu için herhangi bir yaptırımın kaldırılması kesinlikle akıl almaz. Bence bu kesinlikle düşünülemez." ifadelerini kullandı.

Boris Johnson, Rus kişi ve kuruluşlarına yönelik yaptırımlarda "geri dönüş" olmaması gerektiğinin altını çizdi.

İngiltere Başbakanı Johnson'ın Sözcüsü, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Johnson'ın üst düzey bakanlarıyla yaptığı bir toplantıda, tek başına ateşkesin Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılması için bir neden olmayacağını söylediğini aktarmıştı.

AA / Zuhal Demirci - Güncel

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