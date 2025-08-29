İngiltere Temyiz Mahkemesi, Sığınmacıların Otelden Tahliye Edilmesi Kararını Bozdu

İngiltere'de temyiz mahkemesi, Epping bölgesindeki bir otelde kalan sığınmacıların tahliyesini öngören ihtiyati tedbir kararını kaldırarak, bu kişilerin otelde kalabileceğine karar verdi.

İçişleri Bakanlığı ile otelin sahibi Somani Hotels'in başvurusu üzerine görülen davada, Yargıçlar David Bean, Nicola Davies ve Stephen Cobb'dan oluşan heyet, Yüksek Mahkemenin 19 Ağustos'ta verdiği sığınmacıların otelden tahliye edilmesi kararını "ciddi biçimde hatalı" bularak bozdu.

Temyiz mahkemesi, kararla birlikte Yüksek Mahkemenin 12 Eylül'e kadar Essex bölgesindeki Epping'de yer alan otelin boşaltılması yönündeki hükmünü de iptal etti.

Yargıç Bean, otelin kapatılmasının iltica barınma sisteminde başka bölgelerde kapasite sorunu teşkil edeceğini belirtti. Bean, sığınmacı karşıtı protestoların tahliye kararına gerekçe gösterilmesinin "daha fazla kanunsuz eylemi teşvik etme riski taşıdığını" da vurguladı.

Epping Belediye Meclis Üyesi Ken Williamson, mahkemenin kararının ardından yaptığı açıklamada, "Bugünkü karardan büyük hayal kırıklığı duyduk. Mücadele bitmedi, davamızı sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Epping Forest Belediye Meclisi, otelin planlama kurallarını ihlal ettiğini öne sürerek, tedbir talebinde bulunmuş, otel önünde düzenlenen protestolar da davaya gerekçe olarak sunulmuştu.

İngiltere'de sığınmacıların otellerde barınmasına karşı başlatılan hukuki süreç genişliyor

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Epping'deki bir otelde barınan sığınmacıların 12 Eylül'e kadar otelden çıkarılmasına hükmetmiş, mahkemenin bu kararı ülke genelinde yeni hukuki girişimlere de emsal teşkil etmişti.

Kararın ardından, ülkedeki aşırı sağcı Reform UK Partisinin kontrolündeki 12 belediye meclis üyesinin de aynı adımı atacağı açıklanmıştı. Parti lideri Nigel Farage, "Epping'in yolunu izleyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Ana muhalefetteki Muhafazakar Partili Broxbourne Belediye Meclisi de benzer bir dava açılması için acil hukuki görüş talep ettiğini duyurmuştu.

Essex'in Epping bölgesinde son aylarda düzenlenen sığınmacı karşıtı protestolar zaman zaman şiddete dönüşmüş ve 16 kişi gözaltına alınmıştı.