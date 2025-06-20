İngiltere, Tel Aviv'den Charter Uçuşları Yeniden Başlatacak

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, hava sahası yeniden açıldığında İngiliz vatandaşları için Tel Aviv'den charter uçuşlar düzenleyeceklerini duyurdu.

Bakan Lammy, X'ten yaptığı paylaşımda, İsrail'deki İngiliz vatandaşlarına çağrıda bulunarak, rehberlik alabilmeleri için İsrail'de olduklarını bildirmeleri gerektiğini kaydetti.

Hava sahası açıldığında Tel Aviv'den düzenlenecek charter uçuşların talep düzeyine bağlı yapılacağını kaydeden Lammy, "İngiliz vatandaşlarının güvenliği en önemli önceliğimiz olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

İrlanda Dışişleri Bakanlığı da İran veya İsrail'de bulunan İrlanda vatandaşlarının bu ülkelerde olduklarına dair citizensregistration.dfa.ie sitesi üzerinden bildirimde bulunmaları çağrısı yaptı.

Bakanlık, böylelikle İrlanda büyükelçiliklerinin vatandaşların bulundukları yeri öğrenebileceğini ve önemli gelişmelerden haberdar olabileceklerini bildirdi.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının da 1277'den fazla olduğunu bildirdi.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.