İngiltere Tarihinde İlk Kez Aşırı Sıcak İçin Kırmızı Alarm Verdi - Haberler

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İngiltere Tarihinde İlk Kez Aşırı Sıcak İçin Kırmızı Alarm Verdi

Xinhua - Güncel
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İngiltere Tarihinde İlk Kez Aşırı Sıcak İçin Kırmızı Alarm Verdi

LONDRA, 15 Temmuz (Xinhua) -- İngiltere'nin meteoroloji kurumu olan İngiliz Meteoroloji Ofisi, Cuma günü yaptığı açıklamada İngiltere'nin tüm kesimleri için Pazartesi ve Salı günlerinde aşırı sıcağa dair kırmızı uyarı yayınladı.

LONDRA, 15 Temmuz (Xinhua) -- İngiltere'nin meteoroloji kurumu olan İngiliz Meteoroloji Ofisi, Cuma günü yaptığı açıklamada İngiltere'nin tüm kesimleri için Pazartesi ve Salı günlerinde aşırı sıcağa dair kırmızı uyarı yayınladı. Bu, en üst düzey alarm anlamına geliyor. Tarihte ilk kez verilen alarm, Salı gününe kadar uygulanan "sarı alarmın" yükseltilmesi anlamına geliyor. Meteoroloji Ofisi'nin açıklamasında, "Pazartesi ve ardından Salı günü istisna ve muhtemelen rekor düzeyde sıcaklıkların yaşanması mümkün" dendi. Şu ana kadar İngiltere'deki en yüksek sıcaklık, 38,7 santigrat dereceyle Temmuz 2019'da Cambridge Botanik Bahçesi'nde kaydedilmişti. Meteoroloji Ofisi yetkilisi, "aşırı sıcağın nüfus genelinde sadece en savunmasız olanlarla sınırlı kalmayan, ciddi hastalıklara veya hayati tehlikelere yol açan olumsuz sağlık etkilerine sebep olmasını" beklediğini söyledi.

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Xinhua / Güncel

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