İngiltere, Suriye'nin Güvenliği İçin Taahhütlerini Yeniledi

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, İngiltere'nin daha müreffeh ve güvenli bir Suriye inşasına yardım etme taahhüdünü yineledi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Falconer'in Suriye ziyareti kapsamında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Adalet Bakanı Şadi el-Veysi ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmelerde Suriye'nin güneyindeki çatışmalar ve ülkedeki siyasi geçiş sürecine ilişkin gelişmeleri ele alan tarafların, ülkenin güvenliğine ilişkin konuları da masaya yatırdığı kaydedildi.

Suriye'nin güvenliğinin, İngiltere sınır güvenliği açısından da önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, İngiltere'nin Suriye'deki güvenlik ve hesap verilebilirlik ortamına destek vermeyi sürdüreceği ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, İngiltere'nin Suriye ile ilişkilerinde iki ülkenin menfaatleri kadar düzensiz göçün engellenmesi ve terör örgütlerinin istikrarsızlıktan beslenmesini önlemenin de öncelikler arasında olduğuna değinildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Falconer, "Suriye ziyaretim, İngiltere'nin Suriye ile ilişkileri geliştirme, daha müreffeh ve güvenli bir ülke inşasına yardım etme taahhüdümüzün bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Falconer, Suriye'deki ortamın hala kırılgan olduğunu ancak İngiltere'nin geçiş sürecinde Suriye'ye desteğini sürdüreceğini vurguladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy de temmuz ayında Suriye'yi ziyaret etmiş ve 14 yıl sonra iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmişti.