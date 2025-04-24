İngiltere, Suriye'deki 12 Kuruma Yaptırımları Kaldırdı

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, hükümetin Suriye'de 12 kurum ve kuruluşa yaptırımları kaldırması kararına ilişkin, "İstikrarlı Suriye, İngiltere'nin ulusal çıkarınadır." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İngiliz hükümetinin, Suriye'ye yönelik yaptırım düzenlemelerinde değişiklik yaparak 12 kurum ve kuruluşa yaptırımları kaldırdığı bildirildi.

Böylelikle, İngiltere'nin Suriye'deki finansal hizmetler ve enerji üretimi dahil bazı sektörlere yönelik kısıtlamalarını kaldıracağı duyurulan açıklamada, bunun ülkenin enerji altyapısına yapılacak hayati yatırımları kolaylaştıracağı kaydedildi. Ayrıca, Suriye halkının ülkelerini ve ekonomilerini yeniden inşa etmelerine destek olacağı belirtildi.

Açıklamada, İngiltere mevzuatında yapılan değişikliklerin, devrik Beşşar Esed rejimi ve Suriye halkına karşı vahşi eylemlerden sorumlu kişileri hesap vermeye zorlamaya olanak tanıyacağı aktarıldı.

Ayrıca, bu değişikliklerin, Suriye'nin daha istikrarlı ve refah ülkeye geçişini destekleyeceğinin altı çizildi.

"Suriye halkı, ülkelerini ve ekonomilerini yeniden inşa etme fırsatını hak ediyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Falconer, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye halkı, ülkelerini ve ekonomilerini yeniden inşa etme fırsatını hak ediyor. İstikrarlı Suriye, İngiltere'nin ulusal çıkarınadır. Bu nedenle, bugün İngiltere'nin Suriye yaptırımlarını değiştirmesinden ve 12 kuruluşa yönelik yaptırımları kaldırmasından memnuniyet duyuyorum."

Falconer, ülkesinin, Suriye hükümeti ve uluslararası ortaklarla, insan haklarının korunmasını, yardımların engelsiz erişimini, kimyasal silah stoklarının güvenli biçimde imhasını, terörizm ve aşırılıkla mücadeleyi kapsayan kapsayıcı siyasi geçişi desteklemeye kararlı olduğunu bildirdi.

Suriye'de 12 kurum ve kuruluşa yaptırımlar kaldırıldı

İngiltere Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'de bazı hükümet kurumları dahil 12 kurum ve kuruluşa yönelik yaptırımların kaldırılması kararının alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, yaptırımların kaldırıldığı kurumlar arasında Suriye savunma ve içişleri bakanlıkları, istihbarat servisi de dahil çeşitli hükümet kurumları ve bazı medya kuruluşlarının yer aldığı ifade edilmişti.

Yaptırımların kaldırılmasıyla, söz konusu kurum ve kuruluşların artık mal varlığı dondurulmayan kurum ve kuruluşlar arasına girdiği aktarılmıştı.