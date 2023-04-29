İngiltere, Sudan'dan 1888 vatandaşını tahliye etti

İngiltere, 25 Nisan'dan bu yana Sudan'daki 1888 vatandaşını ülkeden çıkardı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Wadi Saeedna hava üssünden son tahliye uçağının havalandığı duyuruldu.

Tahliye operasyonunun batılı bir ülkenin gerçekleştirdiği en büyük ve en uzun süren operasyon olduğuna işaret edilen açıklamada, 25 Nisan'dan itibaren 21 uçuş yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Toplamda 1888 kişinin tahliye edildiği belirtilen açıklamada, Sudan'ın Kızıldeniz kıyısındaki kenti Port Sudan ve çevre ülkelere giden vatandaşlara konsolosluk hizmeti vermeye odaklanılacağı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Dışişleri Bakanı James Cleverly, "Uzun süreli ateşkesi sağlamak ve akan kanı durdurmak için diplomatik enstrümanları kullanmaya devam edeceğiz. Sudan halkının güvenliği ve refahı için istikrarlı sivil yönetime en nihayetinde geçmek en doğrusu olacaktır." ifadelerini kullandı.

Çatışmaların 10. gününde ilk tahliyeyi yapmıştı

İngiltere, 23 Nisan'da Sudan'daki diplomatları ve ailelerini tahliye etmiş ancak ülkedeki İngiliz vatandaşı siviller kendilerine tahliyeyle ilgili bilgi gelmediğini belirterek duruma tepki göstermişti.

Birçok ülke vatandaşını tahliye ederken İngiltere'nin vatandaşlarına "Evden çıkmayın, haber bekleyin" uyarısı yaptığını aktaran İngiliz vatandaşları, başka ülkelerin sağladığı tahliye imkanlarını da bu nedenle geri çevirdiklerini ifade etmişti.

İngiliz pasaportu taşıyan yaklaşık 4 bin kişinin Sudan'da bulunduğu tahmin edilirken, İngiltere, çatışmaların 10'uncu gününde ilk tahliye uçuşunu gerçekleştirmişti.

Çocuklu aileler ile hasta ve yaşlılara öncelik verilen ilk tahliye uçağı Sudan'ın başkenti Hartum'un kuzeyindeki Wadi Saeedna hava üssünden kalkmıştı.