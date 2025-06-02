İngiltere Sınır Kontrolünü Kaybetti

İngiltere Sınır Kontrolünü Kaybetti
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İngiltere Savunma Bakanı John Healey, son 5 yılda artan yasadışı göçmen akınının sınır kontrolünü kaybettiklerini açıkladı. Bu yılın başından bu yana bir günde ülkeye giriş yapan en yüksek göçmen sayısına ulaşıldı.

LONDRA, 2 Haziran (Xinhua) -- İngiltere Savunma Bakanı John Healey, son 5 yıldır artarak devam eden yasadışı göçmen girişleri nedeniyle sınırlarda "kontrolü kaybettiklerini" söyledi.

Resmi rakamlar, cumartesi günü küçük teknelerle ülkeye 1.194 göçmenin girdiğini gösteriyor. Bu rakam, bu yılın başından bu yana tek bir gün içinde ülkeye giriş yapan en yüksek göçmen sayısına işaret ediyor.

Healey, pazar günü Sky News'e verdiği demeçte, "İngiltere, son 5 yılda sınırlarının kontrolünü kaybetmiş ve son hükümet, geçtiğimiz yıl ardında karmaşa halinde bir iltica sistemi ve rekor düzeyde göç bırakmıştır" dedi.

Geçişleri durdurmak için Fransa ile 480 milyon sterlin değerinde bir anlaşma imzalanmasına rağmen Fransız polisinin, sığ sulardaki tekneleri önlemek üzere etkin müdahalelerde bulunmadığını belirten Healey, bunun, "gerçekten büyük bir sorun" olduğunu söyledi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın perşembe günü açıkladığı verilere göre, Fransız polisi bu yılın başından bu yana küçük teknelerle İngiltere'ye ulaşmaya çalışan sığınmacıların sadece yüzde 38'inden biraz fazlasını durdurabildi. Fransız polisince engellenen sığınmacı oranı, 2024'te yüzde 45, 2023'te ise yüzde 47 olarak açıklanmıştı.

Fransa'dan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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