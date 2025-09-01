İngiltere Sığınmacıların Aile Birleşimini Geçici Olarak Askıya Aldı

İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, adil olmadığı ve evsizliğe neden olduğu gerekçesiyle sığınmacıların aile birleşimi taleplerinin yeni kurallar açıklanana kadar geçici olarak askıya alınacağını duyurdu.

Cooper, İngiltere Parlamentosunda sınırlar ve göç konusunda milletvekillerini bilgilendirdiği konuşmasında bu alanda önemli reformlar yapmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Hükümetin göreve geldiği Temmuz 2024'te İngiliz göçmenlik sisteminin kaos halinde olduğunu belirten Cooper, o tarihten bu yana yabancı suçluların ülkelerine iade oranının yüzde 14 arttığını aktardı.

Cooper, Fransa'yla yapılan düzensiz göçmenlerin iadesi anlaşması kapsamında ilk göçmenlerin bu ay gönderileceğini vurgularken, İngiliz iltica sisteminin eski ve adaletsiz olduğuna işaret etti.

Sığınma sistemini modernize etme ve sınır güvenliğini artırmak için daha radikal adımlar atılacağını anlatan Cooper, "Bunların merkezinde itiraz sisteminin tamamen elden geçirilmesi olacak. Bakanlıkta kurulacak yeni ve bağımsız bir kurum göç ve sığınma itirazlarıyla ilgilenecek." dedi.

Cooper, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının İngiltere'de nasıl yorumlanması gerektiğiyle ilgili de bir reform yapılacağını anlatarak, "Başvuruları ele alan sistemi hızlandıracak, sığınmacı sayısını azaltarak yerleştirdiğimiz otellerin kullanımına son verecek, gerçek sığınmacılar için kontrol edilen ve yönetilen bir yol oluşturacağız." diye konuştu.

Temmuz 2024'ten bu yana 35 bin kişiyi sınır dışı ettiklerini hatırlatan Cooper, bir sığınmacı başvurusunun ortalama 54 haftada ele alındığını, yeni Sınır Güvenliği Yasa Tasarısının bu süreyi 24 haftayla sınırlayacağını söyledi.

Sığınmacıların aile birleşimi geçici olarak askıya alınacak

Cooper, sığınmacılara yönelik aile birleşimi uygulamasında da reforma gidildiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Bu uygulama, savaş ve baskıların ayırdığı aileleri birleştirmek için geliştirildi. Pandemiden önce ailelerini İngiltere'ye getirmek isteyen sığınmacılar 1-2 yıl sonra, iş ve ev bulacak kadar zaman geçirdikten sonra bu hakka kavuşuyordu. Şu an sığınma talepleri kabul edildikten bir ay sonra bu hakka kavuşuyorlar. Hatta onlara geçici olarak sağlanan konaklama mekanından ayrılmadan kavuşuyorlar. Bu nedenle sığınmacı aileleri evsizlik desteklerine başvuruyor. Bazı belediyelerde evsizlik yardımına başvuranların dörtte birini sığınmacı aileleri oluşturuyor. Bu sürdürülemez."

Yasal yollarla İngiltere'ye göç edenlerin ailelerinden istenen sponsorluk şartının bu kişilerde aranmamasının adil olmadığının altını çizen Cooper, bu durumun insan kaçakçıları tarafından da kullanıldığını kaydetti.

Aile birleşimini geçici olarak askıya alacaklarını duyuran Cooper, yeni kurallar açıklanana kadar diğer yasal yollarda kullanılan aile birleşimi yollarının kullanılacağını ifade etti.

Önceki hükümeti suçladı

Düzensiz göçmenlerin yerleştirildiği otellerdeki şartların değişeceğini ve odalarda kalan göçmen sayısının artırılacağını söyleyen Cooper, bu şekilde tasarruf edileceğini bildirdi.

Cooper, otellerin kapatılması gerektiğini ve bu parlamento döneminde bunu gerçekleştirmek için çalıştıklarını da aktardı.

Gazze'ye yönelik adımlardan da söz eden Cooper, "Gazze'deki sivillere yönelik korkunç saldırılarda yaralanan çocuklar için de acil adımlar atıyoruz. Gerekli tedaviyi burada görebilecekler." dedi.

Bu çocuklara ve ailelerine yönelik hızlı vize uygulamasının yürürlüğe konduğunu kaydeden Cooper, İngiltere'de yüksek eğitim için Chevening Bursu kazanan öğrencilerin de aynı uygulamadan yararlanacağını vurguladı.

Cooper, çatışma bölgelerindeki öğrencilere yönelik yeni bir uygulamayı da hayata geçireceklerini belirtti.

Önceki hükümeti sığınmacıları sınır dışı etmemek ve yalnızca 4 gönüllüyü sınır dışı etmek için Ruanda'ya 700 milyon sterlin ödemekle suçlayan Cooper, cinsel istismar suçlularının iltica sisteminin dışına çıkarılması gerektiğinin de altını çizdi.