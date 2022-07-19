İngiltere Sıcak Hava Dalgasının Etkisi Altında LONDRA, 19 Temmuz (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'nın Londra Köprüsü İstasyonu'ndaki bir ekranda insanlara sıcakta susuz kalmamaları gerektiği hatırlatılıyor, 18 Temmuz 2022. LONDRA, 19 Temmuz (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'nın Londra Köprüsü İstasyonu'ndaki bir ekranda insanlara sıcakta susuz kalmamaları gerektiği hatırlatılıyor, 18 Temmuz 2022. İngiltere'nin büyük bölümü Pazartesi günü kavurucu sıcakların etkisi altında kalırken, bunaltıcı havanın bu hafta ortasına kadar süreceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksama olabileceği konusunda uyaran yetkililer, vatandaşlarına önümüzdeki günlerde evden çalışma tavsiyesinde bulundu. (Fotoğraf: Tim Ireland/Xinhua) Xinhua / Güncel England Londra Güncel Haberler

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