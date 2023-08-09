İngiltere Seçim Komisyonu Siber Saldırıya Uğradı

İngiltere Seçim Komisyonu, siber saldırıya maruz kaldıklarını ve saldırıyı engelleyemediklerini belirterek seçmenlere ait bilgilerin ele geçirildiğini duyurdu.

İngiltere Seçim Komisyonu, 2022'nin Ekim ayında sistemlerde şüpheli faaliyetlerin tespit edildiğini ancak saldırganların ilk olarak 2021 Ağustos'ta sistemlere erişim sağladığının ortaya çıktığını bildirdi. Dün yapılan açıklamada, "Saldırının bir parçası olarak, aktörler, Komisyon tarafından araştırma amacıyla ve siyasi bağışların izin verilebilirlik kontrollerini sağlamak için tutulan seçim kayıtlarının referans kopyalarına erişebilmiştir. Siber saldırı sırasında tutulan kayıtlar, Birleşik Krallık'ta 2014 ve 2022 yılları arasında oy kullanmak üzere kayıtlı olan herkesin isim ve adreslerinin yanı sıra denizaşırı seçmen olarak kayıtlı olanların isimlerini de içermektedir. Kayıtlar anonim olarak kayıtlı olanların detaylarını içermiyordu. Komisyon'un e-posta sistemine de saldırı sırasında erişilebilmiştir" denildi.

"SEÇİM SÜRECİNİ ETKİLEMEZ"

Seçim Komisyonu İcra Kurulu Başkanı Shaun McNally, seçimlerin oy pusulası ve sayım yoluyla yapıldığını, siber saldırıların seçimleri etkilemesinin zor olduğunu ifade ederek, " Birleşik Krallık'ta seçim süreci hala kağıt belge ve sayıma dayanmaktadır. Bu da süreci etkilemek için bir siber saldırı kullanmanın çok zor olacağı anlamına gelmektedir" dedi.

"YETERLİ KORUMA SAĞLAMADIĞIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"

McNally, söz konusu saldırı konusunda yeterli koruma sağlanamadığı için özür dileyerek, "Bu siber saldırıyı önlemek için yeterli korumanın sağlanamamış olmasından üzüntü duyuyoruz. Saldırının tespit edilmesinden bu yana Bilişim Teknolojileri sistemlerimizin güvenliğini, esnekliğini ve güvenilirliğini arttırmak üzere uzmanların desteğiyle önemli adımlar attık" diye konuştu.