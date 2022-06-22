İngiltere Savunma Bakanı Wallace Türkiye'ye geliyor

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye geliyor.

Wallace, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın davetlisi olarak yarın Ankara'da olacak. Milli Savunma Bakanlığında törenle karşılanacak Wallace ile Akar baş başa görüşecek, heyetlerarası görüşmelere başkanlık edecek.

Görüşmelerde, Ukrayna'daki gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularının ele alınması bekleniyor.

Milli Savunma Bakanı Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Wallace, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittikleri NATO Karargahı'nda 15 Haziran'da bir araya gelmiş, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'un da katılımıyla üçlü toplantı gerçekleştirmişlerdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Güncel