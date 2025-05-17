İngiltere Savunma Bakanı'ndan Ukrayna İle İlgili Korkutan Tahmin: 1 Milyon Can Kaybı

İngiltere Savunma Bakanı'ndan Ukrayna İle İlgili Korkutan Tahmin: 1 Milyon Can Kaybı
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İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Rusya'nın gelecek ay Ukrayna'da toplam 1 milyon can kaybına ulaşacağını açıkladı ve E5 ülkeleri ile Ukrayna'nın güvenliği üzerine bir toplantı düzenledi.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, elde ettikleri istihbarata göre Rusya'nın gelecek ay Ukrayna'da toplam 1 milyon can kaybına ulaşacağını açıkladı.

Bakan Healey, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Polonya'dan oluşan "E5" Grubu'nun savunma bakanları ile İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen toplantıya katıldı.

Ortak basın toplantısında konuşan Healey, tüm E5 ülkeleri ve Avrupa'nın güvenliğinin Ukrayna'dan başladığını vurguladı.

Healey, Ukrayna'yı hem sahada hem de masada güçlü bir pozisyona getirmekle yükümlü olduklarını kaydederek, farklı platformlarda Ukrayna'da kalıcı barışı sağlamak ve Rusya'nın gelecekteki saldırılarını önlemek için çalıştıklarını anlattı.

Bakan Healey, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış istediğini öne sürmesine rağmen, Ukrayna'nın kabul etmeye hazır olduğu ateşkesi reddettiğini ve sivilleri hedef almaya devam ettiğini ifade etti.

"Putin, isterse savaşı bugün bitirebilir." diyen Healey, "Geçen hafta Moskova'da Zafer Günü'nü kutladı, ancak Ukrayna'da ufukta Putin için bir zafer görünmüyor. Her geçen ay daha az toprak kazanıyor. İstihbaratımıza göre gelecek ay bu savaşta Rusya'nın (toplam) can kaybı 1 milyona ulaşacak." şeklinde konuştu.

Healey, E5 ülkelerinin gündemindeki ikinci maddenin Avrupa güvenliği olduğunu söyleyerek, temmuzda göreve gelen İngiltere hükümetinin Almanya, Fransa, İtalya ve Polonya gibi ülkelerle ikili savunma işbirliklerine imza attığını kaydetti.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
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