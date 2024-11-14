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İngiltere Savunma Bakanı Healey, TUSAŞ'ı ziyaret etti

İngiltere Savunma Bakanı Healey, TUSAŞ'ı ziyaret etti
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İNGİLTERE Savunma Bakanı John Healey, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile birlikte Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.'yi (TUSAŞ) ziyaret etti.

İNGİLTERE Savunma Bakanı John Healey, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile birlikte Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.'yi (TUSAŞ) ziyaret etti.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görgün, "İngiltere Savunma Bakanı Sayın John Healey Ankara temasları kapsamında Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve beraberindeki heyetle birlikte TUSAŞ'ımızı ziyaret etti. Sayın Bakan TUSAŞ şehitlerimizin anısına taziye defterini imzaladı. Bu vesileyle menfur saldırıda hayatını kaybeden TUSAŞ şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Ziyaret vesilesiyle TUSAŞ'ımızın savunma sanayii alanındaki başarılarından bahsettik. Sayın Bakana milli muharip uçağımız KAAN'ımızı, jet eğitim uçağımız HÜRJET'imizi, AKSUNGUR, ANKA ve ANKAIII'ümüzü yerinde gösterme imkanı bulduk. Ziyaretleri ve taziyeleri için Sayın Bakana teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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