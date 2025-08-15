İngiltere Savunma Bakanı Healey'den Trump-Putin Görüşmesine Umutlu Yorum

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da yapacağı görüşmenin Ukrayna'da barışa yönelik "ilk adım" olabileceğini söyledi.

Bakan Healey, Sky News kanalında yaptığı açıklamada, Trump ve Putin arasında bugün yapılacak görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Healey, savaşların nihayetinde ancak diplomasi yoluyla sona erebileceğine işaret ederek, Trump-Putin görüşmesinden umutlu olduğunu dile getirdi.

İngiliz Bakan Healey, ayrıca bugünkü görüşmenin, muhtemel bir dizi görüşmeden sadece biri olacağına da işaret etti.

"Önemli olan, bunun herhangi bir müzakerede atılan ilk adım olması"

Bakan Healey, "Zirveden umutlu olduğunuzu söylüyorsunuz fakat beklentileriniz neler? Bugün barış yolunda gerçek ilerleme kaydedilebileceğini düşünüyor musunuz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Görüşmelerin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz, ancak önemli olan, bunun herhangi bir müzakerede atılan ilk adım olmasıdır. Ukrayna'yla ilgili kararlar Ukrayna ile birlikte alınmalı. Ukrayna olmadan bu kararlar alınamaz ve müzakerelerin gerçekten gerçekleşmesi için önemli koşullardan biri, diplomasiye alan açan tam ateşkesin sağlanmasıdır. Bu, müzakerelere alan açar. Herkese çatışmanın sona ermesi ve ardından uzun vadeli güvenli barış için daha iyi bir şans verir."

Putin-Trump görüşmesinin yerel saatle 11.00 civarında başlaması bekleniyor.

Görüşmede başta Ukrayna krizinin çözümü olmak üzere ikili ilişkilerle bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması planlanıyor.

İki liderin, görüşmenin ardından ortak basın düzenlemesi de programda yer alıyor.