İngiltere, savaş nedeniyle yerlerinden edilen Ukraynalılara 3 bin Eurovision bileti verecek

2023 Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapacak olan İngiltere, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yerlerinden edilen 3 bin Ukraynalıya Eurovision bileti sunacak.

2023 Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapacak olan İngiltere, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle yerlerinden edilen 3 bin Ukraynalıya Eurovision bileti sunacak.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, savaş nedeniyle yerlerinden edilerek İngiltere'ye gelen 3 bin Ukraynalıya, bu yıl Liverpool'da düzenlenecek şarkı yarışmasına katılabilmeleri için bilet temin edileceği bildirildi.

Ayrıca, açıklamada, geçen yıl yarışmayı kazanan ancak savaş nedeniyle yarışmaya ev sahipliği yapamayan Ukrayna adına yarışmaya 10 milyon sterlin (225,4 milyon TL) fon sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu fonun, güvenlik ve vize gibi operasyonel maliyetlerin yanı sıra etkinlikte Ukrayna kültürünün sergilenmesini sağlamak amacıyla kullanılacağı belirtildi.

Geçen yıl 66'ncısı düzenlenen son Eurovison Şarkı Yarışması'nda, Ukrayna birinci, İngiltere'yi temsil eden Sam Ryder ise seslendirdiği "Space Man" şarkısıyla ikinci olmuştu.

Daha sonra şarkı yarışmasının Twitter hesabından yapılan açıklamada, yarışmada "Stefania" adlı şarkısıyla Ukrayna'yı temsil eden "Kaluş Orkestra" grubu kazanmış olmasına rağmen, ülkede devam eden savaş ortamı nedeniyle Ukrayna'nın 2023'teki yarışmaya ev sahipliği yapamayacağı belirtilmişti.

Açıklamada, Avrupa Yayın Birliği (EBU) ve İngiliz yayın kurumu BBC'nin 2023'teki yarışmayı Ukrayna adına İngiltere'nin düzenlemesi konusunda uzlaştığı ifade edilmişti.