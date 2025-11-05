İngiltere Sağlık Bakanı'ndan Artan Irkçılığa Tepki

İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting, ülkedeki sağlık kurumlarında çalışanların 1970 ve 1980'lerde görülen cinsten ve artan oranda bir ırkçılığa maruz kalmaya başladığını bildirdi.

The Guardian gazetesine konuşan Streeting, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'nde (NHS), özellikle de acil servislerde çalışanların, ten rengi nedeniyle sık sık sözlü ve fiziki saldırılara maruz kaldığını ifade etti.

"Irkçı olmak sosyal olarak kabul edilebilir oldu." diyen Streeting, tedavisi gecikenlerin ırkçı, sözlü ve fiziki saldırılara başvurduğunu belirtti.

Streeting, gelecek dönemde artan grip ve Kovid-19 vakaları ile doktor grevlerinin başlayacak olması nedeniyle hizmetlerde yoğunluk ve yavaşlamanın artacağına dikkati çekerek, "Çok beklemenin sinir bozucu olduğunu biliyorum. Bir yerden bir yere gönderilmenin ne yazık ki yaşandığını biliyorum. Ancak bunlardan hiçbiri sinirinizi çalışanlardan çıkarmanızı haklı göstermez." ifadesini kullandı.

Irkçı söylemlerdeki artışın şok edici olduğunu belirten Streeting, "Irkçı saldırılarda 1970 ve 1980'lerdeki tipte bir artış, bu ülkede bir şekilde kabul edilebilir oldu. Bu durum, NHS çalışanlarını etkiliyor." diye konuştu.

Streeting, artan ırkçılık nedeniyle isim vermeden bazı siyasileri suçlayarak, "Bir hasta, İşçi Partili bir milletvekilinin doktor kızına beyaz bir doktor tarafından tedavi edilmek istediğini söyledi. (Milletvekilinin kızı) O doktor beyaz tenli bir Asyalıydı. O kişinin tedavisini yapıp yapmayacağını söyleyen meslektaşlarına, 'Yapmayacağım. ya biz tedavi ederiz ya da tedavi edilemez. Ama kimseye ırkçılık yapamaz.' dedi. Çok doğru söyledi." ifadesini kullandı.

NHS'nin ırkçılığa karşı sıfır tolerans politikasına işaret eden Streeting, "Ücretsiz sağlık hizmeti almanız, istediğiniz personele herhangi bir sebeple saldırabileceğiniz anlamına gelmez. Irkçılığa karşı durmalı, onu çıktığı kutuya geri sokmalı ve ırkçılığın bu toplumda kabul edilemez olduğu iklimi yeniden oluşturmalıyız." dedi.