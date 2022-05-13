İngiltere: Rusya'ya baskının artırılması için Ukrayna'ya daha fazla silah tedarik edilmeli

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, G7 ülkelerini, Ukrayna'ya daha fazla silah tedarik edip, Rusya'ya yönelik yaptırımları genişleterek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerindeki baskıyı artırmaya çağırdı.

Bakan Truss Almanya, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin Dışişleri Bakanları Toplantısı nedeniyle bulunduğu Almanya'da, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Truss, " Ukrayna'ya daha fazla silah tedarik ederek ve (Rusya'ya) yaptırımları artırarak, Vladimir Putin üzerindeki baskıyı sürdürmemiz şu anda çok önemli." ifadesini kullandı.

G7'nin, Ukrayna krizi sırasında özgürlük ve demokrasiyi korumak için hayati öneme sahip olduğuna işaret eden Truss, "Tam da bunu yapmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.