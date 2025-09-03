İngiltere, Rusya'nın Ukraynalı Çocuklara Yönelik Politikalarına Yaptırım Uyguladı

İngiltere, Rusya'nın Ukraynalı çocukları zorla sınır dışı etme, askeri eğitim kamplarına gönderme ve kimliklerini silmeye yönelik "Ruslaştırma" politikalarına destek verdikleri gerekçesiyle 8 kişi ve 3 kuruluşa yaptırım kararı aldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın işgal altındaki bölgelerde uzun süredir Ukrayna kültürünü, kimliğini ve devletini yok etmeye yönelik politika izlediği ileri sürüldü.

Açıklamada, bugüne kadar 19 bin 500'den fazla Ukraynalı çocuğun Rusya'ya veya Ukrayna'da işgal edilen bölgelere nakledildiği veya sınır dışı edildiği, bunların en az 6 bininin yeniden eğitim kamplarına yerleştirildiği ifade edildi.

Bu bağlamda, Rusya'nın Ukraynalı çocukları zorla sınır dışı etme, askeri eğitim kamplarına gönderme ve kimliklerini silmeye yönelik "Ruslaştırma" politikalarına destek verdikleri gerekçesiyle 8 kişi ve 3 kuruluşa yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada, yaptırım listesinde Kremlin'e bağlı gençlik örgütleri ve Çeçenistan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Ramazan Kadirov'un annesi Aymani Nesievna Kadirova'nın başkanlığını yaptığı Akhmat Kadirov Vakfının da yer aldığı bildirildi.