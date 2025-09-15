Haberler

İngiltere, Rus Büyükelçi'yi Hava Sahası İhlali Nedeniyle Dışişleri Bakanlığına Çağırdı

İngiltere, Rusya'nın NATO üyesi Polonya ve Romanya'nın hava sahalarını ihlal etmesi üzerine Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin'i Dışişleri Bakanlığına çağırarak bu eylemi kınadı. Dışişleri Bakanlığı, Rus saldırganlığının Avrupa güvenliği için tehdit oluşturduğunu vurguladı.

İngiltere, NATO üyesi Polonya ve Romanya'nın hava sahalarını ihlal eden Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın geçen hafta NATO üyesi Polonya ve Romanya'nın hava sahalarını ihlal ettiği hatırlatılarak "Bu tamamen kabul edilemez. İngiltere, Polonya, Romanya, Ukrayna ve NATO müttefiklerimizle dayanışma içindedir ve bu pervasız eylemleri açıkça kınamaktadır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Rusya'nın Avrupa kıtasına karşı saldırganlık içinde olduğu belirtilerek "Ukrayna'nın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in saldırganlığına karşı savunulması, tüm Avrupa'nın güvenliği açısından hayati öneme sahiptir." değerlendirmesi yer aldı.

Romanya ve Polonya hava sahalarının ihlali karşısında NATO'nun verdiği karşılığın, müttefiklerin Rusya'nın "saldırganlığı" karşısındaki ciddiyetini gösterdiği kaydedilen açıklamada, NATO'nun doğu kanadının antidron sensörler ve silahlar gibi yeni teknolojilerle güçlendirileceğinin altı çizildi.

Açıklamada, "Rus saldırganlığı yalnızca NATO müttefikleri arasındaki birliği ve Ukrayna'nın yanında olma kararlılığını güçlendirir. Herhangi bir yeni müdahaleye güçle karşılık verilecektir. Rusya, Ukrayna'ya karşı olan yasa dışı savaşına son vermelidir." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Kelin'in, NATO hava sahasının ihlal edilmesinin ardından Bakanlığa çağırıldığı bilgisi de açıklamada yer aldı.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
