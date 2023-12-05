İngiltere, Ruanda ile yeni göçmen anlaşması imzaladı

İngiltere, daha önce imzalanan anlaşmanın yasalara uygun bulunmaması sonrası Ruanda'yla yeni bir göçmen anlaşmasına imza attı. İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly, Ruanda'nın başkenti Kigali'de Dışişleri Bakanı Vincent Biruta ile bir araya gelerek yeni anlaşmayı imzaladı. Anlaşma ile Ruanda'ya gönderilen göçmenlerin hayatlarını ya da özgürlüklerine tehdit edecek üçüncü bir ülkeye gönderilmesi önleniyor.

İngiltere, daha önce imzalanan anlaşmanın yasalara uygun bulunmaması sonrası Ruanda'yla yeni bir göçmen anlaşmasına imza attı.

???????The New Times'ın haberine göre, İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly, Ruanda'nın başkenti Kigali'de Dışişleri Bakanı Vincent Biruta ile bir araya geldi.

Cleverly ve Biruta, yeni göçmen anlaşmasını imzaladı.

İngiltere mahkemesi tarafından yasaya uygun bulunmayan göçmen planını yeniden değerlendiren taraflar, anlaşmanın genişletildiğini ve dile getirilen kaygıların giderildiğini duyurdu.

Yeni anlaşmayla, Ruanda'ya gönderilen göçmenlerin hayatlarını ya da özgürlüklerine tehdit edecek üçüncü bir ülkeye gönderilmesi önleniyor.

İngiliz hükümeti, imzalanan anlaşmayla, düzensiz göçmenleri ve ülkeye yasa dışı yollarla girip sığınma talebinde bulunanları Ruanda'ya göndermeyi hedefliyor.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için hem İngiliz hem de Ruanda meclisi tarafından onaylanması gerekiyor.

"Ruanda Planı"

İlk olarak Nisan 2022'de hazırlanan "Ruanda Planı", muhalefet, insan hakları örgütleri ile Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluşun tepkisini çekmişti.

Haziran 2022'de Ruanda'ya 7 kişiyi taşıyan ilk uçuş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararıyla durdurulmuştu. Bunun üzerine, İçişleri Bakanlığı, Yüksek Mahkemede yeni bir dava açmış, mahkeme 19 Aralık 2022'de Ruanda uçuşunun yasal olduğuna karar vermişti.

Kararı Temyiz Mahkemesine götüren insan hakları savunucularının başvurusu sonucu, mahkeme 29 Haziran'da, hükümetin ülkeye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planının yasalara uygun olmadığına karar vermişti.

İngiltere'de hükümet, özellikle geçen sene 44 bini aşkın düzensiz göçmenin Manş Denizini geçmesinin ardından, sınır dışı uygulamalarıyla göçleri durdurmayı hedefliyor.