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İngiltere, Putin ve Lavrov'un kızlarını yaptırım listesine ekledi

AA - Hasan Esen - Güncel
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İngiltere, Putin ve Lavrov'un kızlarını yaptırım listesine ekledi

İngiltere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un kızlarını yaptırım listesine ekledi.

İngiltere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un kızlarını yaptırım listesine ekledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Putin'in kızları Katerina Vladimirovna Tikhonova ve Maria Vladimirovna Vorontsova ile Lavrov'un kızı Yekaterina Sergeyevna Vinokurova hakkında seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma kararı verildi.

25 Mart'ta da Lavrov'un üvey kızı Polina Kovaleva hakkında aynı kararı alan İngiltere, bu yaptırımları ABD ile koordine etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Eşi görülmemiş yaptırım paketimiz seçkinleri ve ailelerini hedef alırken, Rus ekonomisini Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana Rusya'nın görmediği bir ölçekte küçültüyor." ifadesini kullandı.

Truss, Rus enerjisinin kullanımına son verilmesi yönündeki planlara da dikkati çekti.

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından 1200'den fazla kişi ve işletmeye karşı yaptırım kararı aldı.

AA / Hasan Esen - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Vladimir Putin, England, Rusya, Güncel, Haberler

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