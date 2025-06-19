İngiltere Parlamentosu'nda 'Türkiye'nin Lezzetleri' Etkinliği

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İngiltere Parlamentosu'nda düzenlenen 'Türkiye'nin Lezzetleri' etkinliğinde Türk mutfağının öne çıkan tatları tanıtıldı. Milletvekilleri ve davetliler, Türk baklavası, börekleri ve kahvesi gibi lezzetleri denedi. Etkinlik, kültürel diplomasi ve ekonomik işbirliğine vurgu yaptı.

İngiltere Parlamentosu'nda düzenlenen " Türkiye'nin Lezzetleri" başlıklı etkinlikte davetliler, Türk mutfağının öne çıkan tatlarını deneyimleme fırsatı buldu.

İngiliz milletvekili ve İngiltere'nin Türkiye Ticaret Temsilcisi Afzal Khan'ın ev sahipliğinde, parlamentodaki Jubilee Room salonunda düzenlenen etkinliğe, çok sayıda milletvekili, parlamento çalışanı ve davetli katıldı.

Konuklar, etkinlik boyunca baklava, börek, sarma, lokum, peynir çeşitleri, Türk kahvesi ve çayı gibi Türk mutfağının lezzetlerini tatma fırsatı buldu. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte ayrıca, Türk gıda üreticileri ve markaları tanıtıldı.

Davette, Türk mutfağının sadece lezzet açısından değil aynı zamanda kültürel diplomasi ve ekonomik işbirliği bakımından da önemli alan olduğu vurgulandı.

Etkinlikte Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE) de stant açarak faaliyetlerini tanıttı. Enstitünün standında davetlilere Türk kahvesi ikram edildi ve kurumun kültürel çalışmaları hakkında bilgi verildi.

"Türkiye, İngiltere'nin 16. büyük ticaret ortağı"

Etkinliğin ev sahibi milletvekili Khan, yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"2024'te 28 milyar sterlini aşan ikili ticaret hacmiyle Türkiye, İngiltere'nin 16. büyük ticaret ortağı ve İngiltere, önemli Türk diasporasına ev sahipliği yapıyor. Bu etkinlik, yaklaşan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) görüşmeleri öncesinde ikili ilişkileri daha da güçlendirmek için önemli fırsat sunuyor."

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
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