İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Mandelson, Jeffrey Epstein ile İlişkisi Nedeniyle Görevden Alındı

İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Peter Benjamin Mandelson, "En iyi dostum" diye hitap ettiği milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkisi nedeniyle görevinden alındı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Peter Mandelson tarafından yazılan e-postalar ışığında Başbakan (Keir Starmer), Dışişleri Bakanı'ndan (Yvette Cooper) Büyükelçi'yi görevden almasını istedi." ifadeleri kullanıldı.

E-postaların Mandelson'ın reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Epstein ile ilişkisinin boyutunu gösterdiği kaydedilen açıklamada, bu ilişkinin büyükelçi ataması yapılan dönemde bilinmediği belirtildi.

Mandelson'ın Epstein'ın yargılanmasına karşı açıklamalar yaptığı ancak atama döneminde bu bilgiye sahip olunmadığı kaydedilen açıklamada, "Epstein'ın suçlarının mağdurlarını düşünerek büyükelçilik görevinden alınma kararı derhal geçerli olmak üzere uygulanacak." bilgisi paylaşıldı.

Şubatta İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğine atanan Mandelson'ın 2003'te gönderdiği doğum günü mesajında Epstein'a "En iyi dostum" diye hitap ettiği ortaya çıkmıştı.

Doğum günü tebriğinde "Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız." ifadelerini kullanan Mandelson adına BBC'ye açıklama yapan sözcüsü, Büyükelçi'nin Epstein ile tanıştırıldığı için pişmanlık duyduğunu dile getirmişti.