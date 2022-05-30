İngiltere'nin Salford Kentinde Ejderha Teknesi Festivali - Haberler

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İngiltere'nin Salford Kentinde Ejderha Teknesi Festivali

Xinhua - Güncel
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İngiltere'nin Salford Kentinde Ejderha Teknesi Festivali

SALFORD, 30 Mayıs (Xinhua) -- İngiltere'nin Salford kentindeki 2022 İngiltere Çin Ejderha Teknesi Festivali'nde mücadele eden yarışmacılar, 29 Mayıs 2022. Ejderha teknesi yarışına toplamda 36 takım katıldı.

SALFORD, 30 Mayıs (Xinhua) -- İngiltere'nin Salford kentindeki 2022 İngiltere Çin Ejderha Teknesi Festivali'nde mücadele eden yarışmacılar, 29 Mayıs 2022. Ejderha teknesi yarışına toplamda 36 takım katıldı. Festivalde aynı zamanda Çin aslan dansı, dövüş sanatları ve kaligrafiyi içeren performanslar da yer aldı. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti England Mayıs Güncel Haberler

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