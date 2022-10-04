İngiltere'nin Nükleer Denemelerinden Yarım Yüzyıl Sonra Avustralya Takım Adalarında Radyasyon Tespit Edildi

SİDNEY, 4 Ekim (Xinhua) -- Bilim insanları, İngiltere'nın 1952 ve 1956 yılları arasında Avustralya'nın takımadası olan Montebello Adaları'nda gerçekleştirdiği ilk nükleer denemelerden yarım yüzyıldan fazla bir süre sonra bile deniz yaşamı ve turistler için radyasyon riskinin devam ettiğini keşfetti. Edith Cowan Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan baş araştırmacı Madison Hoffman, Salı günü yaptığı açıklamada, "Nükleer testlerden, arka plan okuması olarak görülebileceğin üzerinde, yani yerel plajınızdaki kumdan alabileceğiniz seviyelerden daha yüksek radyonüklid seviyeleri tespit ettik" dedi. Açıklamaya göre, radyasyon 150'den fazla mercan çeşidini, 450 balık türünü, 630 tür yumuşakçayı ve 170 tür deniz yıldızı ve deniz kestanesini risk altında bırakıyor. Adaların çevresinde 100'den fazla deniz tortusu ve deniz yaşamı örneğinin toplanması ve test edilmesini öngören proje 2024 yılına kadar devam edecek. Araştırma ekibi şu anda daha yüksek seviyelerde radyonüklidlerin bulunduğu alanların haritasını çıkarıyor. Projede bir sonraki adım deniz yaşamı üzerindeki etkiyi belirlemek olacak. Adalar, biyoçeşitliliğe sahip deniz ortamları için balıkçılar, dalgıçlar ve şnorkelle yüzenler tarafından sıkça ziyaret edildiğinden, turistlere burada günde sadece bir saatlerini geçirmeleri tavsiye ediliyor.