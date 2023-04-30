İngiltere'nin monarşi tarihinde ilk kez kadın rahipler taç giyme töreninde yer alacak

İngiltere Kralı 3. Charles için 6 Mayıs'ta Westminster Katedrali'nde düzenlenecek taç giyme töreninde monarşi tarihinde ilk kez kadın rahipler de görev yapacak.

İngiltere Kralı 3. Charles için 6 Mayıs'ta Westminster Katedrali'nde düzenlenecek taç giyme töreninde monarşi tarihinde ilk kez kadın rahipler de görev yapacak.

İngiltere Kilisesi'nin en üst ruhani lideri Canterbury Başpiskoposu'nun resmi ofisi Lambeth Sarayı, taç giyme töreninin dini ayin kısmına ilişkin detayları paylaştı.

Buna göre "Hizmet Etmeye Çağrıldı" adını taşıyan dini töreni Canterbury Başpiskoposu Justin Welby yönetecek. Ayin, tanıtma, yemin, kutsama, taç giyme ve kuşanma, tahta çıkma ve bağlılık bildirme isimli 5 bölümden oluşacak.

Ayinin tanıtma kısmından önce katedrale Hristiyan mezheplerinin dini liderleri, farklı dinlerin ve mezheplerinin liderleri, Kral'ın devlet başkanı olduğu 15 ülkenin temsilcileri ve kilise korosu girecek.

Ardından gelen Kral ve Kraliçe'yi monarşi tarihinde ilk kez gençlere verilen önemi göstermek amacıyla genç bir koro üyesi karşılayacak.

Kraliyet mücevherlerini Müslüman lordlar sunacak

Açıklamaya göre, Kraliçe Elizabeth'in taç giydiği günden bugüne değişen İngiltere'yi göstermek için başka yenilikler de ayinde ilk kez görülecek.

Genç koro üyesince karşılanacak Kral, kendisi için yazılan duayı herkesin duyacağı şekilde okuyacak. Kral'ın başkanı olduğu devletlerin hükümetleri adına İncil'deki Koloselilere Mektup bölümünü Hindu olan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak okuyacak.

Kral, yeni yazılmış yemin metnini okuyacak ve törende ülkenin yerel dillerinden Galce, İskoçya Keltçesi ve İrlanda Keltçesi ilahiler söylenecek.

Törenin "Lordların bağlılık bildirmesi" bölümü ise "Halkın bağlılık bildirmesi" olarak değiştirildi. Bu bölümde töreni televizyondan izleyenlerin bağlılık yemini etmesi için ekranlara yemin metni yansıtılacak.

Monarşi tarihinde ilk kez törende kadın rahipler de görev yapacak. Törende Londra Piskoposu Sarah Mullally, Dover Piskoposu Rosu Hudson-Wilkin ve Chelmsford Piskoposu Gulnar Eleanor Francis-Dehqani görev alacak.

Tarihte ilk kez Kral'a dünyevi ve dini görevlerini temsil eden aksesuarlar (Kraliyet mücevherleri), Hristiyan olmayan kişilerce sunulacak. Bu aksesuarları törenin taç giyme ve kuşanma bölümünde Müslüman, Yahudi, Hindu ve Sih Lordlar Kamarası üyeleri Kral'a sunacak.

Müslüman Lord Syed Kamall, koluna takılacak manşetleri Kral'a takdim edecek.