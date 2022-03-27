İngiltere'nin Libya Büyükelçisi Hurndall, Hafter ile ülkedeki son durumu görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İngiltere'nin Libya Büyükelçisi Hurndall, Hafter ile ülkedeki son durumu görüştü

AA - Ferdi Bayat - Güncel
 - Güncelleme:
İngiltere'nin Libya Büyükelçisi Hurndall, Hafter ile ülkedeki son durumu görüştü

İngiltere'nin Libya Büyükelçisi Caroline Hurndall, ülkenin doğusundaki Bingazi kentini ziyaret ederek silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile görüşme gerçekleştirdi.

İngiltere'nin Libya Büyükelçisi Caroline Hurndall, ülkenin doğusundaki Bingazi kentini ziyaret ederek silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile görüşme gerçekleştirdi.

İngiltere'nin Libya Büyükelçisi Hurndall, görüşmeye dair sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Halife Hafter'e tekrar çatışma ortamına dönmekten kaçınma çağrısında bulunduğunu belirtti.

Libya'daki tüm tarafları Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Danışmanı Stephanie Williams ile ilişki kurmaya çağıran Hurndall, "Görüşmede Hafter ile Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini ve tüm yabancı paralı askerlerin Libya'dan çekilmesinin önemini tartıştık." ifadesini kullandı.

Öte yandan Büyükelçi Hurndall, Twitter'dan yaptığı bir diğer paylaşımda, Bingazi Belediye Başkanı Sagir Bujuary ve Vali Yardımcısı Ali el-Hibri ile de görüşme gerçekleştirdiğini kaydetti.

AA / Ferdi Bayat - Güncel

Halife Hafter, Bingazi, England, Libya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title