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İngiltere'nin Gazze'ye gözetleme uçakları gönderme kararı Filistin tarafından eleştirildi

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Filistin Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Gazze üzerine gözetleme uçakları gönderme kararını İsrail'in soykırım savaşına bulaşmak olarak nitelendirdi. İngiltere Savunma Bakanlığı ise bu kararı, esirlerin kurtarılmasına destek olma amacıyla aldıklarını belirtti.

Filistin, İngiltere'nin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne gözetleme uçakları gönderme kararını " İsrail'in soykırım savaşına bulaşmak" olarak nitelendirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin X platformundaki hesabından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İngiltere'nin Gazze üzerine gözetleme uçakları gönderme kararı, İsrail'in toplu soykırım savaşına bulaşmaktır." ifadesine yer verildi.

İngiltere, Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapacak

İngiltere Savunma Bakanlığı, 3 Kasım'da yaptığı yazılı açıklamada, "esirlerin kurtarılmasına destek olma gerekçesiyle İsrail'e istihbarat sağlamak için" Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapacağını duyurmuştu.

Açıklamada, hükümetin 7 Ekim'den bu yana, aralarında İngiliz vatandaşlarının da bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak üzere bölgedeki ortaklarıyla birlikte çalıştığı belirtilmişti.

Bakanlık açıklamasında, "İngiltere Savunma Bakanlığı, devam eden rehine kurtarma faaliyetlerini desteklemek üzere İsrail ve Gazze üzerindeki hava sahasında faaliyet göstermek dahil Doğu Akdeniz üzerinde gözetleme uçuşları gerçekleştirecek. Gözetleme uçakları silahsız olacak, muharip role sahip olmayacak ve yalnızca rehinelerin yerini tespit etmekle görevlendirilecek. Sadece rehinelerin kurtarılmasıyla ilgili bilgiler, rehinelerin kurtarılmasından sorumlu ilgili makamlara iletilecek." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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