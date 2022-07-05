İngiltere'nin dünyada finansman sağladığı en büyük GES yatırımı Kalyon Karapınar oldu

Yerli ve yabancı finans kurumlarından sağlanan 812 milyon dolarlık finansman ile toplamda 1 milyar dolar yatırım bedeli bulunan Türkiye'nin teknolojisi yerli ilk güneş enerjisi santrali Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES), bu yılın sonunda 1350 MW panel kurulu gücü ile tam kapasitesine erişecek. Kurulu güçte Avrupa'nın en büyüğü, dünyanın ise sayılı güneş santralleri arasında bulunan Kalyon Karapınar GES; 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacı karşılamasının yanı sıra Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının azalmasına da önemli bir katkı sağlıyor. Yenilenebilir enerji alanında Türkiye'nin en önemli oyuncularından biri olan Kalyon Enerji'nin Konya'da kurmuş olduğu Karapınar GES, Türkiye'nin en büyük güneş enerji santrali olmakla birlikte, işletmeye alınmış olan 900 MW panel kurulu gücü ile Avrupa'nın en büyük güneş enerji santrali unvanına da sahip oldu. Karapınar GES'in 12 yıl vadeli toplam 812 milyon dolarlık finansmanın imza töreni geçtiğimiz aylarda İstanbul'da gerçekleştirilmişti. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına önemli ölçüde katkı sunmakta olan Karapınar GES, 5 Temmuz Salı günü önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı. 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma santrali ziyaret ederken, Sharma'ya Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu eşlik etti.

"EN ÖNEMLİ MESELEMİZ ENERJİYİ TEMİZ KILMAK"

Yetkililerden santral hakkında detaylı bilgiler alan Alok Sharma şu değerlendirmelerde bulundu:

"COP26 Başkanlığı görevim kapsamında başlıca amaçlarımdan biri, kömürden elde edilen enerjiyi gerimizde bırakmak oldu. Küresel emisyonun yaklaşık dörtte birinden sorumlu olan enerji sektörü adına net sıfır hedefine doğru ilerleyebilmek için enerjiyi temizleme meselesi kritik bir hal aldı. Bu noktada COP26'da 200'e yakın ülkenin üzerinde mutabık kaldığı Glasgow İklim Sözleşmesi de kömürden elde edilen enerjiyi aşamalı olarak azaltmayı ve verimsiz fosil yakıt sübvansiyonlarını yavaş yavaş ortadan kaldırmayı taahhüt ediyor.

"Bugün burada olmaktan ve tamamlandığında Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi tesisi olacak; aynı zamanda 2 milyon haneye temiz elektrik enerjisi sağlayacak eşsiz Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'ni yerinde görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bu tesis hem temiz enerjinin geleceğinin hem de Birleşik Krallık ve Türkiye iş birliğinde, Birleşik Krallık'ın 217 milyon Sterlin ile bugüne kadar ülke dışında bir güneş enerjisi projesine sağladığı en büyük finansman garantisinin sembolü niteliğindedir."

YILLIK 400 MİLYON DOLARLIK DÖVİZ İKAMESİ SAĞLIYOR

Konsorsiyum tarafından 812 milyon dolarlık finansman sağlanan ve Türkiye'nin yeni nesil temiz enerji yatırımlarından olan Karapınar GES; 1350 MW kurulu gücü ve yüksek yerlilik oranı ile Türkiye ve Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı büyük santralleri arasında yer alıyor.

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması yönündeki önemli atılımların başını çeken proje; Türkiye'ye yıllık 400 milyon dolar tutarında döviz ikamesi sağlamaya başladı. Karapınar GES'in güneş panelleri de yine bir Kalyon Enerji şirketi olan Kalyon PV tarafından üretilip temin ediliyor. Kalyon PV'nin yüzde 80 yerlilik oranıyla gerçekleştirdiği panel üretimi, bu alandaki Ar-Ge'nin gelişmesi, cari açığın azaltılması ve nitelikli istihdam sağlanması açısından da stratejik önem taşıyor. Kalyon PV fabrikası, Türk ekonomisine yıllık 250 milyon dolar döviz ikamesi sağlıyor. Kalyon Karapınar Güneş Santrali ve Kalyon PV Güneş Paneli Fabrikası, ikisi birlikte Türk ekonomisine yıllık 650 milyon dolar katkı sağlamaya başladı.

2022'NİN SONUNA GELMEDEN KURULU GÜÇ 1350 MW'A ERİŞECEK

19 Ağustos 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, Ankara'da Kalyon Güneş Teknolojileri fabrikalarını açtıklarını hatırlatan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, aynı gün Konya'da Karapınar GES'in ilk panel montajına başladıklarını aktardı.

"Aradan geçen sadece 23 ay gibi kısa bir sürede geldiğimiz noktada, Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin şimdiden 900 MW'ı işletmeye alınmış durumda. Ayrıca fabrikamızın üretim kapasitesini 1000 MW'a çıkartarak, santralimizin tam kapasiteyle faaliyete geçme tarihini bir yıl öne çektik. Dolayısıyla; 1 milyar dolar yatırım bedeli bulunan santralimiz, 2022'nin sonunda 1350 MW'lik kurulu gücü ile tam kapasiteye erişecek" diyen Kalyoncu; İngiliz Hükümeti'nin bugüne kadar sürdürülebilirlik konusunda en büyük proje finansmanını Kalyon Karapınar GES'e sağlamasının, salgın sebebiyle küresel düzeyde piyasaların zorlandığı bir süreçte bile Türkiye'ye ve Kalyon Holding'in sürdürülebilir finansal yapısına duyulan güvene işaret ettiğine dikkat çekti. Cemal Kalyoncu ayrıca, "İklim değişikliği çağımızın belirleyici zorluğu olduğu için, dünyayı sürdürülebilir bir yeşil ekonomiye dönüştürme çabalarımıza devam edeceğiz" dedi.

TÜRKİYE'DE GÜNEŞ ENERJİSİNİN YENİLENEBİLİR ENERJİ İÇİNDEKİ PAYINI YÜZDE 20 ARTIRACAK

Kalyoncu açıklamasında, "20 milyon metrekare, yani tamı tamına 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki tek bir alana kurulu olan Karapınar GES'imiz tamamlandığında, Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali olmasının yanında dünyanın sayılı büyüklükteki güneş enerjisi santralleri arasında yerini alacak. Santralimizde kullanılan panellerin tamamının, dünyanın ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim fabrikası olan Kalyon PV tarafından yüzde 80 yerlilikle üretilmesinden de büyük gurur duyuyoruz" dedi. Kalyoncu, tam kapasiteye ulaştıklarında Türkiye'nin güneş enerjisinin yenilenebilir enerjideki payını yüzde 20 oranında artıracaklarını ve böylece 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacı karşılamış olacaklarının altını çizdi. Kalyon Karapınar GES ve Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası ile birlikte toplam 3 bin yüksek nitelikli mühendis ve teknikere istihdam imkanı sağladıklarını ifade eden Kalyoncu; temiz ve yenilenebilir enerjiyi daha ulaşılabilir kılma hedefiyle, yatırımlarına devam etme kararlılığı içinde olduklarını da sözlerine ekledi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel