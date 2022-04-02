İngiltere'nin başkenti Londra'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi
AA - Bilal Acar - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Trafalgar Meydanında toplanan göstericilerden görüntüler Pankartlardan görüntüler Ukraynalı 2 göstericiyle röportaj LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi.
Trafalgar Meydanında toplanan göstericilerden görüntüler
Pankartlardan görüntüler
Ukraynalı 2 göstericiyle röportaj LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi. Başkentteki Trafalgar Meydanında bir araya gelen göstericiler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini protesto etti.
Ellerinde "Putin'i durdurun" ve "Rusya askeri evine dön" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Ukrayna'ya silah yardımında bulunulması çağrısında bulundu.