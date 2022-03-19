İngiltere'nin başkenti Londra'da "Özgürlük Mitingi" düzenlendi

Dünyanın bir çok ülkesinde eş zamanlı olarak düzenlenen özgürlük yürüyüşünün parçası olarak binlerce kişi Parlamento Meydanında bir araya geldi. Ellerinde "Korkusuzca yaşayın", "İnsanlığı yaşatın" ve "özgürlük" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İngiliz hükümetine "ifade ve protesto özgürlüğü üzerindeki baskıları" sonlandırması çağrısında bulundu.