İngiltere'nin Avrupa Güvenlik Eylemi'ne Katılımı Görüşmelerinde Sonuç Yok

İngiltere'nin, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile 150 milyar avroluk "Avrupa Güvenlik Eylemi" (SAFE) ortak savunma finansman programına katılımına dair görüşmelerin sonuçsuz kaldığı, sürenin 30 Kasım'da dolacağı bildirildi.

AB Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier, günlük basın toplantısında üye ülkelerin SAFE kapsamında kendi ulusal savunma planlarını Komisyona sunmaları gereken sürenin 30 Kasım'da sona erecek olmasıyla ilgili soruları yanıtladı.

Regnier, söz konusu 19 ülkenin savunma planlarının henüz ellerine ulaşmadığını belirtti.

İngiltere ile müzakerelerin henüz sonuçlanmamasına ilişkin soru üzerine Regnier, "Şu anda bir anlaşma yoksa son tarihin 30 Kasım olduğunu açıkça belirtelim ancak kapımız benzer düşünen ortaklarımıza, özellikle de İngiltere'ye her zaman açık. Bu yüzden bugün hiçbir kapıyı kapatmayacağım veya çıkacak olası sonuçlara dair bu kürsüden ön yargılı olmayacağım." yanıtını verdi.

Komisyon, üye ülkelerin SAFE kapsamında kendi ulusal savunma planlarını güncelleyebilmesi için İngiltere ve Kanada ile yürütülen erişim müzakerelerini bu hafta tamamlamayı hedefliyordu.

SAFE mekanizması

AB'nin Rusya'dan algıladığı tehdit, Ukrayna'da devam eden savaş ve ABD'deki Donald Trump yönetiminin baskıları neticesinde kararlaştırdığı "savunmada 2030 hedefleri"nin bir parçası olan SAFE, 29 Mayıs'ta yürürlüğe girdi.

Buna göre AB ülkeleri, Ukrayna, (Avrupa Ekonomik Bölgesi'ne dahil) Norveç, Lihtenştayn ile İzlanda, 150 milyar avroya kadar kredi kullanarak ortak tedariklere katılabilecek. Bu ülkeler, aynı zamanda birbirlerinin endüstrilerinden de ortak satın alımlar yapabilecek.

AB'ye aday ülkeler ve İngiltere gibi AB ile anlaşma imzalayan ülkeler de ortak tedariklere katılabilecek ancak imal edilecek bir savunma ürününün bileşenlerinin toplam değerinin yüzde 65'i "Avrupa içinden" (AB ülkeleri, Ukrayna, Norveç, Lihtenştayn ve İzlanda) gelmek zorunda olacak.

9 Eylül'de AB, başvuran 19 üye ülke arasında 150 milyar avroluk savunma fonunun ön dağıtımının yapıldığını duyurmuştu.

En yüksek payı 43 milyar 734 milyon avro ile Polonya alırken Fransa'ya 16 milyar 217 milyon avro, İtalya'ya 14 milyar 900 milyon avro pay ayrılmıştı.