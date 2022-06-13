İngiltere'nin Avrupa Bakanı James Cleverly, Yarın Türkiye'ye Geliyor - Haberler

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İngiltere'nin Avrupa Bakanı James Cleverly, Yarın Türkiye'ye Geliyor

ANKA - Güncel
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İngiltere'nin Avrupa Bakanı James Cleverly, Yarın Türkiye'ye Geliyor

İngiltere’nin Avrupa ve Kuzey Amerika’dan sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly, iki ülke arasında ortaklığı görüşmek üzere yarın Türkiye'ye geliyor. Türkiye’yi resmi olarak ilk kez ziyaret edecek olan Cleverly, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç’ın da aralarında bulunduğu üst düzey hükümet yetkilileriyle görüşecek.

İngiltere'nin Avrupa ve Kuzey Amerika'dan sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly, iki ülke arasında ortaklığı görüşmek üzere yarın Türkiye'ye geliyor. Türkiye'yi resmi olarak ilk kez ziyaret edecek olan Cleverly, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç'ın da aralarında bulunduğu üst düzey hükümet yetkilileriyle görüşecek.

İngiltere'nin Avrupa ve Kuzey Amerika'dan sorumlu bakanı Cleverly, 14-15 Haziran'da Türkiye'de olacak. Cleverly, ziyareti esnasında Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki ilişkiler başta olmak üzere farklı konuları ele alacak.

Cleverly'nin, Kaymakcı ile ticaret, yatırım, Ukrayna'ya destek ve ikili ilişkiler gibi konularda görüşmesi bekleniyor. Ayrıca Bakan Cleverly, Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç'ın da aralarında olduğu üst düzey hükümet yetkilisiyle bir araya gelecek.

CLEVERLY: TÜRKİYE, BİRLEŞİK KRALLIK İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR ORTAK

Türkiye'yi resmi olarak ilk kez ziyaret edecek olan Cleverly, şunları söyledi:

"Türkiye, Birleşik Krallık için vazgeçilmez bir ortak ve karşı karşıya olduğumuz en zor ve ağır sıkıntıların da ön cephesinde yer alan bir ülke. Birleşik Krallık olarak, Türkiye ile ortaklığımızı güçlendirmek ve ülkelerimizi daha güvenli ve refah hale getirmek için çalışıyoruz."

ANKA / Güncel

Togo Cumhuriyeti Kuzey Amerika England Türkiye Güncel Haberler

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