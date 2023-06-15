İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Morrıs: En İyi Zamanlarınızda Olduğu Kadar En Kötü Zamanlarınızda da Yanınızda Olacağımıza Güvenebilirsiniz

Birleşik Krallık Milli Günü, bugün Büyükelçilik Konutu’nda düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. Birleşik Krallık’ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris, “Türkiye'de Şubat ayında meydana gelen depremlerin trajedisi aklımızda. Birleşik Krallık adına tüm Türk dostlarımıza, başınız sağ olsun ve çok geçmiş olsun diyoruz. En iyi zamanlarınızda olduğu kadar en kötü zamanlarınızda da yanınızda olacağımıza güvenebilirsiniz” dedi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ise, “NATO müttefiki, stratejik ortak ve uluslararası toplumun iki önemli üyesi olarak Türkiye ve Birleşik Krallık, çeşitli bölgesel ve uluslararası gelişmeler ve tematik konularda ortak perspektifleri paylaşmakta ve sık sık istişarelerde bulunmaktadır. Bu konulardaki işbirliğimiz sadece Avrupa'nın güvenliği, istikrarı ve refahına değil, çok daha geniş ölçüde dünya çapında katkı sağlamaktadır” diye konuştu.

Haber: MELİS YILDIRIM / Kamera: DURSUN ALKAYA

Birleşik Krallık Milli Günü, bugün Büyükelçilik Konutu'nda düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris, " Türkiye'de Şubat ayında meydana gelen depremlerin trajedisi aklımızda. Birleşik Krallık adına tüm Türk dostlarımıza, başınız sağ olsun ve çok geçmiş olsun diyoruz. En iyi zamanlarınızda olduğu kadar en kötü zamanlarınızda da yanınızda olacağımıza güvenebilirsiniz" dedi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay ise, "NATO müttefiki, stratejik ortak ve uluslararası toplumun iki önemli üyesi olarak Türkiye ve Birleşik Krallık, çeşitli bölgesel ve uluslararası gelişmeler ve tematik konularda ortak perspektifleri paylaşmakta ve sık sık istişarelerde bulunmaktadır. Bu konulardaki işbirliğimiz sadece Avrupa'nın güvenliği, istikrarı ve refahına değil, çok daha geniş ölçüde dünya çapında katkı sağlamaktadır" diye konuştu.

Birleşik Krallık Milli Günü olarak kutlanan, "Kral'ın Doğum Günü" dolayısıyla bugün Büyükelçilik Konutu'nda resepsiyon düzenlendi. Çok sayıda yabancı misyon temsilcisinin dışında resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay da katıldı.

Sözlerine konukları selamlayarak başlayan İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, açılış konuşmasının başında Türkçe olarak, "Sizleri burada, bahçemizde ağırlamak büyük bir zevk. Tüm bu Britanyalılık ruhunu, özellikle de harika bir hava eşliğinde Ankara'daki evimize getirerek harika bir iş çıkartan Komite'ye çok teşekkür ederim. Güneşli ve sıcak bir Londra'dan yeni dönmüş biri olarak, bu havanın tam bir İngiliz havası olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. Morris sözlerini şöyle sürdürdü:

"ŞUBAT AYINDA MEYDANA GELEN DEPREMLERİN TRAJEDİSİ AKLIMIZDA"

"Burada ev sahipliği yaptığım Kral'ın ilk doğum günü kutlaması. Dolayısıyla bu yıl bizim için gerçekten çok özel bir kutlama. Bu yıl kutlanacak bir başka önemli tarih daha var. O da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümü.

Türkiye'de Şubat ayında meydana gelen depremlerin trajedisi aklımızda. Birleşik Krallık adına tüm Türk dostlarımıza, başınız sağ olsun ve çok geçmiş olsun diyoruz. En iyi zamanlarınızda olduğu kadar en kötü zamanlarınızda da yanınızda olacağımıza güvenebilirsiniz. Doğum günleri aynı zamanda ileriye bakma anlarıdır ve yeni yıllar yeni hedefler ve heyecan verici fırsatlar getirir. ve bu yılın ilerleyen günlerinde, sadece bu ülkenin kuruluş yıldönümünü değil, Türkiye'nin ikinci yüzyılının başlangıcını da kutlamayı dört gözle bekliyoruz. Muhteşem bir yüzyıl olsun.

Majestelerinin depremlere gösterdiği ilgi göstermiştir ki Kralımız bu ülkeye derin bir sevgi beslemektedir. Majesteleri'nin Büyükelçisi olarak Türkiye'deki mükemmel ekibimle birlikte her iki ülkeyi de daha güvenli, daha müreffeh ve her zamankinden daha yakın dost ve müttefik yapmak için çalışmayı dört gözle bekliyorum. Karşılıklı saygıya dayanan güçlü bir ortaklığımız ve gelecekteki ilişkilerimiz için ortak bir stratejik vizyonumuz var."

BOZAY: DOSTLUKLAR EN ÇOK ZOR ZAMANLARDA SINANIR

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Bozay ise şöyle konuştu:

"Majesteleri Kral 3. Charles'ın doğum günü münasebetiyle İngiliz halkına en içten dileklerimi ve tebriklerimi iletiyorum. Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki köklü ilişkiler yaklaşık 500 yıl öncesine dayanmaktadır.

Dostluklar en çok zor zamanlarda sınanır. Bu yıl Türkiye yüzyılın en yıkıcı doğal afetiyle karşı karşıya kaldı. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından yakın dostumuz İngiltere, en hızlı ve kapsamlı şekilde müdahale ederek yanımızda olan ülkelerden biri oldu. Arama kurtarma ekibini derhal bölgeye sevk eden İngiltere, Afet Acil Durum Komitesi aracılığıyla mali yardımda bulunmanın yanı sıra bir sahra hastanesi inşa etti, sağlık personeli gönderdi ve yaralıların taşınmasına yardımcı oldu, ayrıca yeniden inşa için mali taahhütte bulundu.

"İKİLİ TİCARET HACMİMİZ GEÇTİĞİMİZ YIL NEREDEYSE 20 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Son yıllarda ikili ilişkilerimizin tüm alanlarında büyük ilerlemeler kaydettik. İkili ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl neredeyse 20 milyar dolara ulaştı. İkili ticaretimizi ve bölgesel yatırımlarımızı yeni bir düzeye taşıyacağına inandığımız Serbest Ticaret Anlaşma'mızın kapsamını genişletme konusunda mutabığız. Birleşik Krallık, 2000-2023 döneminde Türkiye'deki en büyük üçüncü yabancı yatırımcı konumundadır. 3 bin 200 İngiliz firması ülkemizde faaliyet göstermekte ve Türk ekonomisine katma değer üretmektedir.

Turizm alanındaki ilişkilerimiz de kayda değerdir. Geçtiğimiz yıl rekor düzeyde 3,37 milyon İngiliz turisti ağırladık ve bu rakamla İngiltere, Türkiye'yi en çok ziyaret eden üçüncü ülke oldu. Savunma sanayi alanındaki işbirliğimiz de çok sayıda proje ile ilerlemiştir.

NATO müttefiki, stratejik ortak ve uluslararası toplumun iki önemli üyesi olarak Türkiye ve Birleşik Krallık, çeşitli bölgesel ve uluslararası gelişmeler ve tematik konularda ortak perspektifleri paylaşmakta ve sık sık istişarelerde bulunmaktadır. Bu konulardaki işbirliğimiz sadece Avrupa'nın güvenliği, istikrarı ve refahına değil, çok daha geniş ölçüde dünya çapında katkı sağlamaktadır."